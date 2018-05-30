Emirsultan Cami ve Türbesi'nde restorasyon başladı

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında Emirsultan Cami ve Türbesi’nin ahşaplarından tuğlalarına, halılarından aydınlatmalarına kadar her şey elden geçecek.

2020 YILININ BAŞINDA HİZMETE AÇILACAK

Tarihi eser boyaması ve tadilatı konusunda uzman bir ekibin yürüttüğü çalışmalar titizlikle ilerliyor. Ramazan ayı münasebetiyle caminin iç kısmı ve türbe misafirlere açık olarak hizmet verirken, bayram namazı ile birlikte komple tadilata alınacak olan türbe ve cami, 2020 yılının başında yine hizmete açılacak.

Türkiye’de en çok ziyaret edilen cami ve türbeler arasında Eyüp Sultan Türbesi’nden sonra ikinci sırada gelen Emirsultan Cami ve Türbesi ayrıca bir padişah külliyesi olmayıp “Sultan Külliyesi” olarak da anılıyor. Dini günlerde mevlit okutulan, özellikle Bursalıların sünnet ve düğünlerinden önce ziyaret ettiği Emir Sultan Hazretleri Peygamber Efendimiz’in soyundan olup Bursa’nın en büyük evliyaları arasında biliniyor.

"TADİLAT İÇİN 2 MİLYON HARCANACAK"

Yapılan restorasyonla ilgili bilgi veren Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, “Yapılan çalışma 2 sene içerisinde bitmesi hedefleniyor. Cami halka kapanacaktı. Ancak biz cami derneği ve mahalleli olarak vakıflara talep de bulunduk. Ramazan ayının sonuna kadar açık kalacak. Ondan sonra komple kapanacak. 2019’un 12. Ayına kadar bir tadilat çalışması var. İlk etap da dış cepheden başlanıldı. Bütün dış iç hatlar, bütün yapı tam teşekküllü olarak tadilat yapılacak. Tadilat için 2 milyon lira harcanması bekleniyor. Güzel bir şey olacağını umuyoruz. Bursa denildiği zaman Emirsultan Hazretleri akla geliyor. İnşallah çalışmalar daha erken tamamlanır ve hayırlısıyla bir an önce misafirlerimizi ağırlarız.” dedi.