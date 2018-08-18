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Emlak Bankası yıl sonunda açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Bankası için çalışmaların sürdüğünü ve yıl sonu hazırlık aşamasının tamamlanabileceğini açıkladı.

REUTERS | 18.08.2018 - 16:11..
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Emlak Bankası yıl sonunda açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum atıl durumda ve tasfiye halindeki Emlak Bank'ın konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde yeniden kurgulandığını belirterek, yıl sonuna kadar bankayı faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"EMLAK BANKASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Dün yapılan yönetim kurulu toplantısıyla Genel Müdürlük görevine Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı. Kurum, "Emlak Bankasını yeniden güçlendirerek ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Emlak Bankası yıl sonunda açılacak

KISA ADIYLA EMLAK BANK

Buna göre, merkezi İstanbul'da olacak bankanın yeni unvanı "Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi" kısa adıyla "Emlak Bank" olarak belirlendi.

Kurum, bankanın olağan genel kurul toplantısını 3 Eylül 2018'de İstanbul'da gerçekleştireceklerini ve yönetim kurulunu da belirlediklerini ifade ederek, "İnşallah yıl sonuna kadar Emlak Bankası faaliyetlerine başlayacak. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak, katılım bankacılığındaki markamızı 'Emlak Bank' olarak ortaya koyacağız." diye konuştu.

Emlak Bankası yıl sonunda açılacak

FAİZSİZ BANKACILIK

Kurum, "Bankanın amacını faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmek olarak belirledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı açıklamasında, 2001'de bankacılık yapma yetkisi sona erdirilen ve tasfiye kapsamına alınan Emlak Bankası'nın "konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı" çalışacak şekilde tekrar faaliyete geçirileceğini açıklamıştı.

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