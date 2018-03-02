Emlak Konut, 2018'de 'güçlü satış' bekliyor

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, şirketin hedeflerinden ve gayrimenkul sektörü ile ilgil sorulara açıklık getirdi.

"EMLAK KONUT TÜRKİYE'YE VE SEKTÖRE DESTEK OLMAK İÇİN VAR"

Emlak Konut olarak 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından başlattıkları kampanyaların sektörün ve hatta ülke ekonomisinin canlanmasında büyük katkı sağladığını anımsatan Kurum, “İlki darbe girişimi sonrasıydı, ardından da ülkemizi finansal olarak zora sokacak girişimlerin yoğunlaştığı dönem sonrası olmak üzere iki büyük kampanyayı sektörün önüne düşerek yaptık. İkisi de karşılık buldu. İleriki süreçte ihtiyaç duyulması halinde Emlak Konut gerekli her türlü çalışmayı yapacaktır. Kurumumuz, ülkeye ve sektöre destek olmak için var. Sektörün desteğe ihtiyaç duyduğunu hissettiğimiz an gereğini yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.

EMLAK KONUT 2017 YILINDA REKOR KIRDI

Konut sahipliğinin önündeki tek engelin yüksek faiz olmadığını aktaran Kurum, "Sorun yalnızca konut kredisi faizlerindeki yükseklik değil, aynı zamanda mevduat faizlerindeki artış olarak da görülmelidir. Yüksek mevduat faizleri tasarruf amacıyla konut alan yatırımcıların bazılarını faizli araçlara ve altına yöneltmekte, zaman zaman gayrimenkule bir alternatif olarak değerlendirebilmektedir. Yatırım amaçlı konut (gayrimenkul) alan insanlar '3 senede nereye yatırım yapsam daha fazla kazanırım?' diye düşünüp konut ile kıyaslamaya başladı, dolayısıyla getiri bakımından uzun süre alternatifsiz olan gayrimenkul son zamanlara başta faiz olmak üzere diğer yatırım araçlarındaki hızlı artıştan olumsuz etkilenmektedir. Ancak ülkemiz insanının büyük bir kısmı, konutu hem oturmak hem de sığınılacak bir yatırım limanı olarak gördüğünden satış rakamları 2017 yılında yeni bir rekor kırarak 1,4 milyon adetin üstüne çıkmıştır." dedi.

Murat Kurum, ülke genelindeki son düşüş ile konut fiyat endeksinin dip seviyesini gördüğünü belirterek satışların yükselmesini beklediğini kaydederek, “Satışlar aynı geçmişte olduğu gibi, yeni bir düzeltme hareketi yaptı. Tıpkı geçmişteki düşüşlerden sonra görülen çıkışlar gibi artık fiyat trendinin yukarı doğru tırmanacağını düşünüyoruz.” diyen Kurum, satışlardaki ve fiyatlardaki dalgalanmanın normal olduğunu söyledi.

Dalgalanmaların her tip varlıkta görülebileceğini belirten Kurum, aslında bunun piyasa açısından daha sağlıklı bir fiyat yapısının tesis edildiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SATIŞ BAŞARISI"

Türkiye gayrimenkul sektörünün 2017 yılında, yüksek faiz ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen 1,4 milyon adedin üzerinde konut satışı ile bir önceki yıla göre yüzde 5 büyüdüğünü hatırlatan Kurum, “2017 yılını 1,1 milyon metrekare brüt alana karşılık 7,7 milyar TL hasılat ile tarihimizin en yüksek satış başarısını elde ederek tamamladık.” diye konuştu.

"SATIŞ TRENDİNİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Kurum, Emlak Konut’un yıl içerisinde görülen konjonktürel dalgalanmalara rağmen tarihsel satış performansını sürdürmeyi başardığını belirterek, “Özellikle 2017 yılında inşaatları büyük oranda tamamlanmıştır. 2018-2019 yıllarında tamamlanacak projelerimizi incelediğimizde; 2018 yılı projeleri için 17 bin 578 adet bağımsız bölümün yüzde 84’ten fazlasının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 2019 yılında ise tamamlanmasını planladığımız projelerin ön satışı bugün itibarıyla yüzde 46’ya ulaşmıştır. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, şirketimizin projelerini stok biriktirmeden, projeyi ön satışlarla finanse ederek tamamladığı anlamına gelmektedir. Bu yıl 1,8 milyar TL kar hedefimiz, 7,2 milyar TL ciro hedefimiz, 2,1 milyar TL arsa maliyeti olan arsalarımızın ihale edilmesi ve 830 bin metrekare de satılabilir alana ulaşma hedefimiz var. Bu yıl da güçlü satış trendinin devamını bekliyoruz.” dedi.

"BAŞAKŞEHİR VE ARNAVUTKÖY'DE YENİ PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ"

İhale ilanında şu anda Şişli Teşvikiye arsasının bulunduğunu aktaran Kurum, ardından Çekmeköy, Florya, Bakırköy, Küçükçekmece ve Ankara’da ihaleler yapılacağını bildirdi. Kurum açıklamalarını, “İhalelerimizin ardından Başakşehir ve Arnavutköy’de yeni projeler geliştirmeyi düşünüyoruz.” diye tamamladı.