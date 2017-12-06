Emlak Konut 250 bin bağımsız bölüm hedefine ilerliyor

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul şirketi Emlak Konut GYO, yaptığı konut kampanyaları ve satışlarıyla 2017 yılına damgasını vurdu.

"9 SENENİN EN BÜYÜK İHRACAT RAKAMINA ULAŞTIK"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 9 projeyle 13 milyar liralık değer oluşturduklarını belirterek, "Bu değerler, sektöre güvenin göstergesi niteliğindedir. TUİK verilerinde Eylül ayına baktığımız zaman, 2016 senesinin aynı ayındaki verilere göre yüzde 28.8 oranında bir yükselme olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte son 9 senenin en büyük ihracat rakamına ise geçtiğimiz ekim ayında ulaşmış bulunuyoruz." dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜME GÖSTEREN BİR ÜLKE"

Kurum, "Türkiye, Çin ve Hindistan’dan sonra en çok büyüme gösteren ülke oldu. Bu büyümeyi sürekli hale getirmek adına ülke olarak piyasaların ve sektörümüzün daha çok gayret gösterip daha rahat koşullara erişmesi gerekiyor." diye konuştu.

HEDEF 250 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM

Ayrıca Murat Kurum, “Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye’nin en büyük yatırım ortaklığı olarak, 64 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektörüne yön vermeye devam ederken; 2023 vizyonuyla, 250 bin bağımsız bölüm hedefine Cumhuriyet’imizin 100. yılında ulaşmak istiyoruz.” diye konuştu.

"MORTGAGE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Mortgage kredilerinin, gelişmiş ülkelerde çok düşük faiz oranlarıyla verildiğini anlatan Murat Kurum, ticari kredi ile mortgage kredisi arasında Türkiye’de pek farkın olmadığını aktardı. Sürecin iyileştirilmesi adına devlet ile görüşme halinde olduklarını vurgulayan Murat Kurum, “Mortgage çözümlerine yeni alternatifler getirme ve finansal enstrümanları çeşitlendirme adına çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.” dedi.

EMLAK KONUT KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DE ETKİN

Kentsel dönüşüm adına devlet katında, son dönemde ciddi çalışmalar yürüttüklerini kamuoyuyla paylaşan Murat Kurum, “Emlak Konut olarak kentsel dönüşüme, devletimizin de desteği ile katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm aktörleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’mız sürekli temas halinde.” diyerek sözlerine devam etti.