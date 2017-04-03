Emlak Konut 3 ayda 2 milyar liralık satış gerçekleştirdi

Emlak Konut GYO’dan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2017 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında 410 bin 460 satışa esas brüt metrekarelik bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdiği ve bu satışların bedelinin KDV hariç 2 milyar 878 milyon lira olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” sloganıyla 1 Şubat’ta başlayıp 2 ay sürerek yoğun ilgi gören kampanya kapsamında da 2 milyar 801 milyon lira değerinde 394 bin 668 metrekarelik 2 bin 722 bağımsız bölümün satışı yapıldı. Kampanyanın ilk ayı Şubat’ta 943 adet bağımsız bölüm satılırken Mart ayında bu rakam neredeyse iki katına çıkarak 1.779 adetlik satış gerçekleştirildi.

HALKIN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde toplamda bin 200 adet bağımsız bölüm satışı yapıldığı hatırlatıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 2017 ilk çeyrek sonuçlarını değerlendirirken gayrimenkul sektörünün potansiyelini yakından takip ettiklerini ve halkın istekleri doğrultusunda çalışmalarımını sürdürdüklerini dile getirdi.

"HEDEFEMİZİN BÜYÜK ORANI İLK ÜÇ AYDA GERÇEKLEŞTİ"

20 yıla kadar uzayan vadelerle ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyası yaptıklarını vurgulayan Kurum, “Sene başında 8 milyar TL’lik bir hedef açıklamıştık. Hedefimizin büyük bir oranını daha ilk üç ayda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olarak köklü geçmişimizden aldığımız kuvvet ile daha güçlü Türkiye için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

YÜZDE 5 PEŞİNATLA SUNULDU

Konut ve bankacılık sektörlerinin ele ele verdiği “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasında 60 aya ‘0’ vade farkı, 120 aya yüzde 0.45 vade farkı ve 240 aya ise yüzde 0.79 vade farkı gibi uygun ödeme koşulları sadece yüzde 5 peşinat avantajı ile sunuldu.

Kampanya kapsamında kullanılan kredili satışlarda 0- 60 ay vade yüzde 72 tercih edilirken, 61-119 ay yüzde 3 , 120 ay üzeri vade ise yüzde 25 tercih edildi.