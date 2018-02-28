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Emlak Konut Çekmeköy arsa ihalesi 23 Mart'ta

Emlak Konut GYO, Çekmeköy Taşdelen'de karma konseptte bir proje hayata geçirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 10:35..
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Emlak Konut Çekmeköy arsa ihalesi 23 Mart'ta

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), hız kesmiyor. Şirket yeni projeler için düğmeye bastı.

İHALE 23 MART'TA

Şirket Baltacı Çiftliği Devlet Ormanı'nda, Üsküdar- Şile Otoyolu'na yakın yeni bir projeyi daha hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Şirket; İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesini 23 Mart tarihinde gerçekleştirecek.

Emlak Konut Çekmeköy arsa ihalesi 23 Mart'ta

İHALENİN KAZANANI İKİ OTURUMDA BELLİ OLACAK

İhalenin kazananı iki oturumda belli olacak. İkinci oturumun ise tarihi henüz belli değil. Emlak Konut'un hayata geçireceği projenin toplam arsa alanı 155 bin 56 metrekare olarak açıklandı. Projede dükkanlar, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanları yer alması planlanıyor.

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