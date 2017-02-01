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Emlak Konut Genel Müdürü 240 ay vadeli kampanyayı anlattı

240 ay vadeyle vatandaşı ev sahibi yapacak Emlak Konut Kampanyası'nda ev alanlar faiz artırımından etkilenmeyecekler.

01.02.2017 - 14:16
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Emlak Konut Genel Müdürü 240 ay vadeli kampanyayı anlattı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 240 ay vadeyle konut sahibi olma fırsatı sundukları "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU KAMPANYA VATANINA SAHİP ÇIKAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN"

Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti projesinin hangi amaçla çıktığını anlatan Murat Kurum; "Emlak Konut olarak 15 Temmuz'dan sonra bir kampanya yaptık. O kampanya; sektörümüz hareketli olsun, yatırıma devam edelim; vatananına, birliğine, bayrağına her koşulda sahip çıkan vatandaşımız içindi. 2017'ye geldiğimizde tüm dünyada yaşanan ekonomik krize, dövizdeki artışa, kredi derecelendirme kurumlarının not indirimine rağmen ekonomik olarak bir şeyler yapma ihtiyacı hissetiğimizden 240 aya varan vadenin olduğu bu kampanyayı başlattık." ifadelerine yer verdi.

Emlak Konut Genel Müdürü 240 ay vadeli kampanyayı anlattı VİDEO

"KONUTTA 240 AY VADE CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK"

Kampanya kapsamındaki vade ve faiz oranlarından bahseden Kurum; "Kampanya; 240 ayda 0,79, 120 ayda 0,45 60 ayda da 0 vade farkıyla bir konut edindirme kampanyasıdır. Peşinatı da yüzde 5 olarak belirledik. Konutta 240 ay vade Cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir olaydır. Bu taraftan baktığımızda da konut almak isteyenler için fırsat olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

"FİYATLAR ARTMAYACAK"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine rağmen kampanyanın bu durumdan etkilenmeyeceğini söyleyen Murat Kurum; "Burada aslolan yeni yatırımların önünü açmak, konut alıcısını öne çekmek olduğu için kredi notu düşürülse de faiz arttırılsa da kesinlikle fiyat arttırımına izin vermeyeceğiz ve şirketler mevcut fiyatlar üzerinden kampanyaya dahil olacaklar." ifadelerine yer verdi.

Emlak Konut Genel Müdürü 240 ay vadeli kampanyayı anlattı

"TAKSİT ÖDEMELERİ %25 DÜŞÜYOR"

Kampanya ile kredi taksitlerinin yüzde 25 oranında düşeceğini belirten Kurum; "Mevcut sistemde en iyi faiz oranları 0,90'lar seviyesinde. Şu anda 100 bin TL'lik bir kredide 1366 TL taksit ödeniyor. Bu kampanya dahilinde 120 ayda 1080 TL ödenecek. 240 ayda ise 930 TL ödenecek. Yani taksit ödemeleri %25 düşüyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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