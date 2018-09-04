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Emlak Konut gözünü yurt dışına dikti

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Gedikli, yurt dışında temsilcilik açacaklarını ifade etti.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 16:23..
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"Türkiye için Kazanç Vakti" konut kampanyası ile gayrimenkul sektörü hareketlendi. Kampanyanın başladığı ilk günden itibaren satış ofisleri doldu, satışlar arttı.

"2,5- 3 MİLYAR LİRALIK CİRO GERÇEKLEŞECEK"

Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, kampanyayla ilgili detayları paylaştı. Gedikli, "Çok yoğun ilgi ve talep var. Bu yüzden projeye dahil olan konutları 4- 5 bine çıkarabiliriz. İstanbul ve İzmir'deki yeni projelerimizi de bu kampanyaya dahil edeceğiz. Kampanya sonunda 2,5- 3 milyar liralık ciro gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Belki üzerine bile çıkabilir." dedi.

Emlak Konut gözünü yurt dışına dikti

"YURT DIŞINDA BİRKAÇ NOKTADA TEMSİLCİLİK AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Sektörde de bazı gelişmelerin hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Gedikli, "Daha farklı iş alanları ve geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Satış konusunda biraz daha yurt dışına açılmamız gerekiyor. Gerek Avrupa'da gerek Doğu'da satış konusunda Türkiye olarak bir organizasyonumuz yok. Yabancılar hep bir aracı firmayla, akraba ya da çevresiyle Türkiye'den gayrimenkul alıyor. Bazen de sorun yaşıyor. Bu durum Türkiye'nin algısını da zedeliyor. Bu yüzden satış konusunu gayrimenkul geliştirme, fon, finans konusunu yurt dışına açmamız gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız var. Bu yeni bir süreç. Yurt dışında birkaç noktada temsilcilik açmayı düşünüyoruz. Emlak Konut olarak birkaç nokta belirleyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Girdiğimiz noktalar başlangıç için doğru olmalı. Bunu sonra genişletebiliriz." diye konuştu.

Emlak Konut gözünü yurt dışına dikti

GAYRİMENKUL FİYATLARI DÜŞÜK

Türkiye ve İstanbul'da gayrimenkul fiyatlarının yüksek olmadığını vurgulayan Gedikli, "Şu anda bağımsız bir bölümün fiyatı neredeyse elde etme maliyeti. Bundan sonra Türkiye'de gayrimenkul fiyatları 10 yıl sabit bir ivmeyle yukarıya gitmeye başlayacak. 2005-2010 dönemindeki gibi hızlı bir şekilde olmayabilir ama bu dönemden sonra artış eğilimine geçecek. Dolayısıyla insanlar da gayrimenkule dönüşü gerçekleştirecek." yorumunu yaptı.

"İNSANLAR GAYRİMENKULE DÖNECEKLER"

Gedikli, "Dövizi yatırım aracı olarak kullanan insanlar bir süre girip çıkacaklar. Daha uzun vadeli ve garanti olan gayrimenkule dönecekler. Bu dönem, saldırıların getirdiği küçük zamanlar. Bunlar uzun sürmez. Vatandaşımız dövize yatırım yapma taraftarı değil aslında. Bu durum sürdürülebilir değil, kısa süre içerisinde normale dönecektir." şeklinde konuştu.

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