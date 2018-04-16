Emlak Konut GYO, 15 yılda rekor ihale gerçekleştirdi

Gayrimenkul sektörünün öncülerinden Emlak Konut GYO, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

2,1 MİLYAR LİRALIK ARSALAR BU SENE İHALE EDİLECEK

Şirket; satışını gerçekleşmesini planladığı bağımsız bölümlerin toplam satılabilir alanın 830 bin metrekareye ulaşmasını ve satış değerinin 7.3 milyar liraya kadar çıkmasını hedefliyor. Şirket ayrıca 2018 yılı içerisinde 2.1 milyar liralık arsalarını da bu sene içerisinde ihale etmeye hazırlanıyor.





"İNŞAAT SEKTÖRÜ EKONOMİYE DESTEK OLUYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, şirketin hedeflerinden ve projelerinden bahsetti. Kurum, "Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda son 15 yılda inşaat ve gayrimenkul sektörünün vizyonunu da hızla değişim gösterdi. Ülkenin bu istikrarlı büyüme tablosunun önemli yansımaları sektörümüzde de görülmekle birlikte ekonomiye katkılar vermeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisi 2017 yılında daha ilk çeyrekten itibaren dinamik büyümesini sürdürerek yıl sonunda yüzde 7,4 büyüme ile kapandı. Yıl sonu rakamlarının detaylarına bakıldığında inşaat sektörü 8.9 ile genel ekonominin üzerinde büyüdüğünü görüyoruz. Sektörümüzün bugün itibariyle ulaştığı kapasiteyi sadece inşaat olarak İnşaat sektörü ürettiği katma değer ve çarpan etkisi ile ekonomiye önemli destek vermekte, diğer yandan da istihdamı artırıcı etkisi ile de işsizliği azaltmaktadır." diye konuştu.

"15 YILDA 130 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE EDİLDİ"

Ayrıca Kurum, "2003’ten bugüne kadar geçen 15 yıllık süreçte, yaklaşık 130 bin bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. 2017 yılında düzenlediğimiz 9 gelir paylaşımı ihalede; 13 milyar TL toplam beklenen satış değeri ve yaklaşık 2 milyar TL minimum şirket payı taahhüdüne ulaştık. Emlak Konut olarak, sahip olduğumuz 4.83 milyar TL değerinde, 6.13 milyon metrekare büyüklüğe sahip ihale edilmemiş arsa portföyümüz ile 2018 yılı için de yüksek beklentimizi sürdürüyoruz." dedi.

"250 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM VİZYONUYLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Emlak Konut'un hedeflerinde yukarı yönlü bir revizyon görecek miyiz sorusuna da cevap veren Kurum, "Emlak Konut hızlı bir büyüme gerçekleştirerek Türkiye’nin en büyük gayrimenkul ortaklığı haline geldi ve sektörümüzün içinde bulunduğu gelişim ve dönüşümün öncü aktörlerinden oldu. Milletimizden aldığımız güç ve destek ile her şeyin en değerlisini hak eden Türk Milleti için 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ‘Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz’ ve devamında başlattığımız ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyalarımız ile ülke ekonomisine ve sektörümüze bu ülkenin lokomotiflerinden biri olarak öncülük ettik. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ile sınırlı tutmayıp Anadolu’nun da hem istihdam hem konut ihtiyacına yönelik Kocaeli, Nevşehir, Niğde, Denizli, Konya gibi güzide şehirlerimizde de yatırımlarımız oldu. Ülkemizin 2023 hedefiyle Kanal İstanbul, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi dünyanın da yakından takip ettiği dev projeler bir bir hayata geçirilirken Emlak Konut olarak bizler de 2023 yılında 250 bin bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.