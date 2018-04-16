taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.093
USD
4,1061
EURO
5,0667
ALTIN
177,19
PETR
71,4400

Emlak Konut GYO, 15 yılda rekor ihale gerçekleştirdi

Emlak Konut GYO, 15 yılda 130 bin bağımsız bölümün ihalesini yaparak rekor kırdı.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 11:20..
  1. Haberler
  2. Emlak Konut

Gayrimenkul sektörünün öncülerinden Emlak Konut GYO, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

2,1 MİLYAR LİRALIK ARSALAR BU SENE İHALE EDİLECEK

Şirket; satışını gerçekleşmesini planladığı bağımsız bölümlerin toplam satılabilir alanın 830 bin metrekareye ulaşmasını ve satış değerinin 7.3 milyar liraya kadar çıkmasını hedefliyor. Şirket ayrıca 2018 yılı içerisinde 2.1 milyar liralık arsalarını da bu sene içerisinde ihale etmeye hazırlanıyor.

Emlak Konut GYO, 15 yılda rekor ihale gerçekleştirdi

"İNŞAAT SEKTÖRÜ EKONOMİYE DESTEK OLUYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, şirketin hedeflerinden ve projelerinden bahsetti. Kurum, "Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda son 15 yılda inşaat ve gayrimenkul sektörünün vizyonunu da hızla değişim gösterdi. Ülkenin bu istikrarlı büyüme tablosunun önemli yansımaları sektörümüzde de görülmekle birlikte ekonomiye katkılar vermeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisi 2017 yılında daha ilk çeyrekten itibaren dinamik büyümesini sürdürerek yıl sonunda yüzde 7,4 büyüme ile kapandı. Yıl sonu rakamlarının detaylarına bakıldığında inşaat sektörü 8.9 ile genel ekonominin üzerinde büyüdüğünü görüyoruz. Sektörümüzün bugün itibariyle ulaştığı kapasiteyi sadece inşaat olarak İnşaat sektörü ürettiği katma değer ve çarpan etkisi ile ekonomiye önemli destek vermekte, diğer yandan da istihdamı artırıcı etkisi ile de işsizliği azaltmaktadır." diye konuştu.

"15 YILDA 130 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE EDİLDİ"

Ayrıca Kurum, "2003’ten bugüne kadar geçen 15 yıllık süreçte, yaklaşık 130 bin bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. 2017 yılında düzenlediğimiz 9 gelir paylaşımı ihalede; 13 milyar TL toplam beklenen satış değeri ve yaklaşık 2 milyar TL minimum şirket payı taahhüdüne ulaştık. Emlak Konut olarak, sahip olduğumuz 4.83 milyar TL değerinde, 6.13 milyon metrekare büyüklüğe sahip ihale edilmemiş arsa portföyümüz ile 2018 yılı için de yüksek beklentimizi sürdürüyoruz." dedi.

Emlak Konut GYO, 15 yılda rekor ihale gerçekleştirdi

"250 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM VİZYONUYLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Emlak Konut'un hedeflerinde yukarı yönlü bir revizyon görecek miyiz sorusuna da cevap veren Kurum, "Emlak Konut hızlı bir büyüme gerçekleştirerek Türkiye’nin en büyük gayrimenkul ortaklığı haline geldi ve sektörümüzün içinde bulunduğu gelişim ve dönüşümün öncü aktörlerinden oldu. Milletimizden aldığımız güç ve destek ile her şeyin en değerlisini hak eden Türk Milleti için 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ‘Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz’ ve devamında başlattığımız ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyalarımız ile ülke ekonomisine ve sektörümüze bu ülkenin lokomotiflerinden biri olarak öncülük ettik. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ile sınırlı tutmayıp Anadolu’nun da hem istihdam hem konut ihtiyacına yönelik Kocaeli, Nevşehir, Niğde, Denizli, Konya gibi güzide şehirlerimizde de yatırımlarımız oldu. Ülkemizin 2023 hedefiyle Kanal İstanbul, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi dünyanın da yakından takip ettiği dev projeler bir bir hayata geçirilirken Emlak Konut olarak bizler de 2023 yılında 250 bin bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Emlak Konut GYO'nun yatırımları devam edecek
Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olan Emlak Konut GYO 2018 yılında da yatırımlarını sürdürecek.
Emlak Konut'un en çok satış yaptığı projeler belli oldu
Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen ve en çok talep gören projeler Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye olarak açıklandı.
Florya arsa satışının gelir paylaşımı açıklandı
12 Nisan 2018’de Emlak Konut GYO A.Ş. şirket merkezinde düzenlenen İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İhalesi sonuçlandı.
Emlak Konut GYO ödüle doymuyor
Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri ödülü Emlak Konut'a verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

125
Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

78
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

39
Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

81
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

59
Cumhurbaşkanı: Putin, May ve Macron ile görüştüm

Cumhurbaşkanı: Putin, May ve Macron ile görüştüm

38
Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM