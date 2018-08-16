Emlak Konut GYO 2018'in ilk 6 ayında da kâr elde etti

Talisca yine Çin'de harika bir gol attı

MEB ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği yapan TBF, basketbol kültürünün erken yaşta topluma aşılanması hedefleniyor.

1 CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı Türkiye'nin ABD saldırılarına misillemesi Amerikan medyasında yorumlandı.

2 Benzin ve motorine ÖTV zammı Benzinin litre fiyayı 50 kuruş, motorinin litre fiyatı 45 kuruş ve LPG'nin litre fiyatı da 30 kuruş zamlandı.

3 Amerikalıların Türkiye kaygısı Türkiye'nin yaptığı misilleme sonrası Amerikan FOX kanalında Trump'a yakınlığıyla bilinen sunucu ABD saldırılarını savundu.

4 Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında Dünya, Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamı değerlendirerek dev yatırımlar için kolları sıvadı. Dün Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırım planından sonra bugün de Çin'den dev bir hamle geldi.

5 Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı UEFA Süper Kupa finalinde, iki İspanyol ekibinin kıyasıya mücadele ettiği ve uzatmalara giden karşılaşmayı Atletico Madrid kazandı.

6 Doğubank iPhone siparişlerini iptal etti Bir dönem elektronik cihazların merkezi olarak görülen Doğubank’ın 50 milyon dolarlık iPhone siparişini askıya aldığı belirtildi.