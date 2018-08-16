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Emlak Konut GYO 2018'in ilk 6 ayında da kâr elde etti

Emlak Konut GYO, 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 dönemine ait gelir tablosunu yayınladı.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 11:16..
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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)'a 2018'in ikinci çeyreği ile ilgili geçici vergi beyanında bulundu.

Emlak Konut GYO 2018'in ilk 6 ayında da kâr elde etti

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 dönemine ait geçici vergi beyannamesi gerçekleştirildi. Şirket tarafından yapılan KAP açıklaması şu şekilde; "Şirketimizin 01.01.2018 -30.06.2018 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir."

Emlak Konut GYO 2018'in ilk 6 ayında da kâr elde etti

REKOR KÂR

Emlak Konut GYO'nun birinci dönem vergi usule göre kârı 1.082.876.065,58 olarak belirlendi.

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