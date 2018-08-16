Emlak Konut GYO 2018'in ilk 6 ayında da kâr elde etti

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)'a 2018'in ikinci çeyreği ile ilgili geçici vergi beyanında bulundu.
KAP AÇIKLAMASI YAPILDI
1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 dönemine ait geçici vergi beyannamesi gerçekleştirildi. Şirket tarafından yapılan KAP açıklaması şu şekilde; "Şirketimizin 01.01.2018 -30.06.2018 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir."
REKOR KÂR
Emlak Konut GYO'nun birinci dönem vergi usule göre kârı 1.082.876.065,58 olarak belirlendi.