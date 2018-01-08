Emlak Konut GYO 8 dev ihaleye hazırlanıyor

2017 yılında 9 dev ihale düzenleyen Emlak Konut GYO, bu ihalelerden 13.2 milyar liralık gelir elde etmişti.
8 İHALENİN TARİHİ BELLİ DEĞİL
Adı büyük projelerle anılan ve sektörde öncü kampanyalarıyla de bilinen Emlak Konut GYO, 2018 yılında 8 dev ihale için hazırlık yapıyor.
Şirketin Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de düzenleyeceği 8 ihalenin tarihi ve detayları henüz belli değil.
HAZIRLIK AŞAMASI
Ayrıca Emlak Konut GYO; İstanbul Şişli Teşvikiye arsası ile Küçükçekmece- Halkalı arsaları için hazırlık sürecine girdi. Arsalar üzerinde ne yapılacağı henüz belli olmazken konut+ticari ünitelerin yapılabileceği konuşuluyor.
8 DEV İHALE
Ankara / Çankaya / Mühye (Sosyal donatı)
İstanbul / Esenyurt / Hoşdere (Okul)
İstanbul / Avcılar / Kapadık (Cami)
İstanbul / Başakşehir / Kayabaşı (Cami)
İstanbul / Başakşehir /Hoşdere (Cami)
İstanbul / Küçükçekmece / Halkalı
İstanbul/ Şişli / Teşvikiye
Kocaeli / Gebze / Güzeller (Sosyal donatı)