Emlak Konut GYO 8 dev ihaleye hazırlanıyor

2017 yılında 9 dev ihale düzenleyen Emlak Konut GYO, bu ihalelerden 13.2 milyar liralık gelir elde etmişti.

8 İHALENİN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Adı büyük projelerle anılan ve sektörde öncü kampanyalarıyla de bilinen Emlak Konut GYO, 2018 yılında 8 dev ihale için hazırlık yapıyor.

Şirketin Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de düzenleyeceği 8 ihalenin tarihi ve detayları henüz belli değil.

HAZIRLIK AŞAMASI

Ayrıca Emlak Konut GYO; İstanbul Şişli Teşvikiye arsası ile Küçükçekmece- Halkalı arsaları için hazırlık sürecine girdi. Arsalar üzerinde ne yapılacağı henüz belli olmazken konut+ticari ünitelerin yapılabileceği konuşuluyor.

8 DEV İHALE

Ankara / Çankaya / Mühye (Sosyal donatı)

İstanbul / Esenyurt / Hoşdere (Okul)

İstanbul / Avcılar / Kapadık (Cami)

İstanbul / Başakşehir / Kayabaşı (Cami)

İstanbul / Başakşehir /Hoşdere (Cami)

İstanbul / Küçükçekmece / Halkalı

İstanbul/ Şişli / Teşvikiye

Kocaeli / Gebze / Güzeller (Sosyal donatı)