Emlak Konut GYO Beşiktaş ve İkitelli'den arsa aldı

Düzenlediği kampanyalarla sektöre damga vuran gayrimenkulün öncü firmalarında Emlak Konut GYO, yeni bir yatırımla daha yatırımcıların karşısına çıkıyor.

ARSALARI SATIN ALDI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı. Emlak Konut GYO, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) Başakşehir İkitelli-1 Mahallesi ve Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'ndeki 17 adet arsayı aldı.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Emlak Konut GYO'nun KAP açıklaması da basına yansıdı. Şirket açıklamasında; "Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında;İstanbul İli, Başakşehir İlçesi İkitelli-1 Mahallesinde yer alan 13.502,27 m² yüzölçümlü 1 adet arsanın 27.004.540,00 TL bedel üzerinden peşin olarak, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Mecidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 29.760,50 m² yüzölçümlü 16 adet arsaların ise 360.001.900,00 TL bedel üzerinden altı eşit taksitte ödenmek üzere vadeli olarak, Şirketimizce satın alınmasına yönelik 03.09.2018 tarihinde protokol imzalanmıştır." ifadelerini kullandı.