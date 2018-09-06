taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4087
Euro
7.41315
Altın
1196.485
Borsa
93274.15

Emlak Konut GYO Beşiktaş ve İkitelli'den arsa aldı

Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından Emlak Konut GYO, toplam 387 milyon 6 bin 440 liralık arsa alımı gerçekleşti.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 17:21..
  1. Haberler
  2. Emlak Konut
Emlak Konut GYO Beşiktaş ve İkitelli'den arsa aldı

Düzenlediği kampanyalarla sektöre damga vuran gayrimenkulün öncü firmalarında Emlak Konut GYO, yeni bir yatırımla daha yatırımcıların karşısına çıkıyor.

ARSALARI SATIN ALDI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı. Emlak Konut GYO, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) Başakşehir İkitelli-1 Mahallesi ve Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'ndeki 17 adet arsayı aldı.

Emlak Konut GYO Beşiktaş ve İkitelli'den arsa aldı

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Emlak Konut GYO'nun KAP açıklaması da basına yansıdı. Şirket açıklamasında; "Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında;İstanbul İli, Başakşehir İlçesi İkitelli-1 Mahallesinde yer alan 13.502,27 m² yüzölçümlü 1 adet arsanın 27.004.540,00 TL bedel üzerinden peşin olarak, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Mecidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 29.760,50 m² yüzölçümlü 16 adet arsaların ise 360.001.900,00 TL bedel üzerinden altı eşit taksitte ödenmek üzere vadeli olarak, Şirketimizce satın alınmasına yönelik 03.09.2018 tarihinde protokol imzalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

110
IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

182
Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

286
Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

313
Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

232
Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

256
Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM