taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.026
USD
4,1150
EURO
5,0828
ALTIN
178,24
PETR
71,8400

Emlak Konut GYO ödüle doymuyor

Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri ödülü Emlak Konut'a verildi.

AA | 12.04.2018 - 15:20..
  1. Haberler
  2. Emlak Konut

sg

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nce (TSPB) verilen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE ULAŞTI

Törende Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri- 2017 Ödülü Emlak Konut GYO AŞ'nin oldu.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırımı Artış Lideri-2017 ödülü Akiş GYO AŞ’ye, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri ödülü Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’ye verilirken; Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırımı Artış Lideri ödülü de Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Emlak Konut'tan 150 milyon liralık Konya fonu
Emlak Konut GYO ve Torkam İnşaat; Temaşehir Konya projesinin ‘42. Cadde’ adı verilen ticari üniteleri için fon kurdu.
Emlak Konut'tan 150 milyon liralık Konya fonu
Emlak Konut GYO ve Torkam İnşaat; Temaşehir Konya projesinin ‘42. Cadde’ adı verilen ticari üniteleri için fon kurdu.
Emlak Konut GYO'dan 1'inci çeyrek satış açıklaması
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), birinci çeyrekte 1 milyar liralık satış gerçekleştirdi.
Emlak Konut GYO'dan 1'inci çeyrek satış açıklaması
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), birinci çeyrekte 1 milyar liralık satış gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

112
Ege'de Yunan savaş jeti düştü

Ege'de Yunan savaş jeti düştü

261
Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum

Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum

36
İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

84
Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

32
CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

127
İngiliz medyasında skandal iddia

İngiliz medyasında skandal iddia

244
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM