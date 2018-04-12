Emlak Konut GYO ödüle doymuyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nce (TSPB) verilen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNE ULAŞTI
Törende Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri- 2017 Ödülü Emlak Konut GYO AŞ'nin oldu.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırımı Artış Lideri-2017 ödülü Akiş GYO AŞ’ye, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri ödülü Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’ye verilirken; Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırımı Artış Lideri ödülü de Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin oldu.