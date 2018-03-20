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Emlak Konut GYO, Saraçoğlu Projesi'ni tanıttı

Emlak Konut GYO, Ankara'nın Saraçoğlu Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk toplu konut projesini hayata geçirecek.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 14:03..
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Emlak Bankası'nın 1940’ta kamu çalışanları için hayata geçirdiği Cumhuriyet'in ilk toplu konutu Saraçoğlu Mahallesi'nin, Emlak Konut GYO tarafından dönüştürülmesi çalışmaları başladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen Saraçoğlu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıl önce başlatılan projede önemli aşamaya gelindiğini söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal, "Saraçoğlu Mahallesi'nin etrafındaki duvarları, çitleri, güvenlik noktalarını kaldıracağız. Saraçoğlu'nu Ankara'yla, Ankara'yı Saraçoğlu ile buluşturacağız." dedi.

Emlak Konut GYO, Saraçoğlu Projesi'ni tanıttı

TÜRKİYE'NİN İLK TOPLU KONUT PROJESİ OLACAK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni Ankara kent yaşamına kazandırmak için geliştirilen projeye, Maliye Bakanlığının öncülüğünde başladıklarını söyledi.

72 YIL SONRA YENİDEN HAYAT BULACAK

Saraçoğlu; Emlak Konut GYO imzasıyla 72 yıl sonra yeniden hayat bulacak.

PROJE 'GELENEKSEL TÜRK EVİ' OLARAK TASARLANDI

Kurum, Saraçoğlu Mahallesi gibi bir milli mirasın gelecek nesillere aktarılmasına öncülük etmeye çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak 'geleneksel Türk evi' temasıyla tasarlandı. Tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli ağaçlar ve yapılar Kültür Bakanlığımızın kurullarından onaylanarak, korunarak, yenilenmek üzere bu projeyi hayata geçiriyoruz." dedi.

Emlak Konut GYO, Saraçoğlu Projesi'ni tanıttı

120 BİN METREKARELİK ALAN

Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut'un geliştirdiği projeyle özgün dokusu korunarak yeniden hayat bulacağını vurgulayan Kurum, Saraçoğlu Mahallesi'nin 120 bin metrekarelik alana sahip olduğu bilgisini verdi.

"TESCİLLİ AĞAÇLAR VE YAPILAR KORUNACAK"

Kurum, "Bu alanda yaklaşık 435 lojman ve 250 tescilli ağaç bulunuyor. Bunları aslına uygun olarak yenileyeceğiz ve tüm Ankara halkının hizmetine sunacağız. Burada gencinden yaşlısına, çoluğundan çocuğuna, eğitim, öğretim, kültür, sanat gibi her türlü faaliyeti burada yapabileceğiniz bir proje olması yönünde uğraşıyoruz." diye konuştu.

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