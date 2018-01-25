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Emlak Konut GYO'dan 16 ihaleye hazırlık

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2018 yılı içerisinde 16 yeni ihaleye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 12:34..
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Düzenlediği konut kampanyalarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan ve sektöre canlılık katan Emlak Konut GYO, 2018 yılında 16 dev ihale düzenlemeye hazırlanıyor.

Emlak Konut GYO'dan 16 ihaleye hazırlık

16 İHALE DÜZENLENECEK

Emlak Konut GYO'nun düzenleyeceği ihaleler Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Çekmeköy, Bakırköy, Şişli, Küçükçekmece, Florya, Hoşdere ve Arnavutköy bölgelerinde yapılacak.

Emlak Konut GYO'dan 16 ihaleye hazırlık

"10 MİLYAR LİRALIK İŞ HACMİ OLUŞTURMAYI PLANLIYORUZ"

Daha önce bir basın toplantısı düzenleyen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum arsa portföyleri hakkında da bilgi vermişti, "Mevcut 5,3 milyar lira değerindeki arsa portföyümüz içerisinden İstanbul'da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent gibi merkezi konumlarıyla dikkat çeken arsalarımızı ihale etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Anadolu'da Ankara Saraçoğlu'nda ve Samsun gibi illerimizde de ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık 2,1 milyar lira olan söz konusu arsalarımızla 10 milyar liralık iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz." dedi.

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