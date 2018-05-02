Emlak Konut GYO'dan 3 ayda 867 milyon liralık kâr

Projeleri ve kampanyalarıyla gayrimenkul sektörünün öncülerinden olan Emlak Konut GYO, 2018 yılına ait ilk çeyrek bilançosu hakkında da açıklama yaptı.

867 MİLYON LİRA KÂR

Emlak Konut GYO, net satışlarına yüzde 72, faaliyet kârını ise yüzde 112 artırdı. Bu artışlara göre şirket Ocak – Mart döneminde 867 milyon lira kâr elde etti.

"HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA BİR TABLO KAYDETTİK"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “2018 yılı çalışmalarımıza büyük bir şevkle ve inançla başladık. Bildiğiniz gibi 2018 yılı için belirlediğimiz hedefleri duyurmuştuk. Bugüne kadar geldiğimiz noktada hedeflerimiz doğrultusunda bir tablo kaydettiğimizi belirtmek isterim. 2018 yılının ilk üç ayında, 1 milyar 140 milyon TL olan satış değeri hedefimiz doğrultusunda 1 milyar 50 milyon TL değerinde bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdik. Ayrıca 144 bin metrekare olan satış hedefimizi aşarak 151 bin metrekarelik satış alanına ulaşmış olduk” dedi.