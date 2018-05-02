taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.512
USD
4,1545
EURO
4,9900
ALTIN
174,95
PETR
73,0100

Emlak Konut GYO'dan 3 ayda 867 milyon liralık kâr

Emlak Konut GYO, 2018 yılı ilk çeyrek bilançosunu açıkladı.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 15:28..
  1. Haberler
  2. Emlak Konut

Projeleri ve kampanyalarıyla gayrimenkul sektörünün öncülerinden olan Emlak Konut GYO, 2018 yılına ait ilk çeyrek bilançosu hakkında da açıklama yaptı.

Emlak Konut GYO'dan 3 ayda 867 milyon liralık kâr

867 MİLYON LİRA KÂR

Emlak Konut GYO, net satışlarına yüzde 72, faaliyet kârını ise yüzde 112 artırdı. Bu artışlara göre şirket Ocak – Mart döneminde 867 milyon lira kâr elde etti.

Emlak Konut GYO'dan 3 ayda 867 milyon liralık kâr

"HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA BİR TABLO KAYDETTİK"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “2018 yılı çalışmalarımıza büyük bir şevkle ve inançla başladık. Bildiğiniz gibi 2018 yılı için belirlediğimiz hedefleri duyurmuştuk. Bugüne kadar geldiğimiz noktada hedeflerimiz doğrultusunda bir tablo kaydettiğimizi belirtmek isterim. 2018 yılının ilk üç ayında, 1 milyar 140 milyon TL olan satış değeri hedefimiz doğrultusunda 1 milyar 50 milyon TL değerinde bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdik. Ayrıca 144 bin metrekare olan satış hedefimizi aşarak 151 bin metrekarelik satış alanına ulaşmış olduk” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Emlak Konut GYO'nun bahar kampanyası sürüyor
Emlak Konut GYO'nun 50 projesinde geçerli bahar kampanyası devam ediyor.
'Bizim Mahalle'nin 1 ve 3'üncü etaplarının ihalesi iptal
Emlak Konut GYO, 'Bizim Mahalle' projesinin birinci ve üçüncü etaplarının ihalesini iptal ettiklerini açıkladı.
Emlak Konut’un Teşvikiye arazisi için imzalar atıldı
Emlak Konut GYO ile DAP Holding arasında İstanbul’un değerli arazilerinden biri olan Şişli Teşvikiye Arazisi İhalesi kapsamında imzalar atıldı.
Emlak Konut’un Teşvikiye arazisi için imzalar atıldı
Emlak Konut GYO ile DAP Holding arasında İstanbul’un değerli arazilerinden biri olan Şişli Teşvikiye Arazisi İhalesi kapsamında imzalar atıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

837
CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

227
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

189
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

198
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

250
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

98
Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM