Emlak Konut GYO'dan 7 dev ihale

Bu yıl birçok kampanya ve projeyle sektörün öncüsü olan Emlak Konut GYO, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde 7 dev ihale gerçekleşti.

10 MİLYARLIK GELİR BEKLENİYOR

Riva, Tuzla, İzmir Alsancak (2 Etap), Şile, Zeytinburnu ve Antalya Muratpaşa’da 7 proje için gerçekleştirilen ihalelerden 10 milyar liralık satış geliri bekleniyor.

RİVA PROJESİ İHALESİ YAPILMIŞTI

Daha önce Galatasaray'ın Riva arsası için 29 Haziran 2016 yılında bir protokol imzalanmıştı.

Riva'daki arazi toplamda 1 milyon 76 bin 20 metrekare alana sahip. Yapılan ihale sonucunda kazanan 3 milyar 100 milyon liralık teklif ile Fema İnş. Tic. A.Ş.- Klv İnş. A.Ş. İş Ortaklığı olmuştu.