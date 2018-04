Emlak Konut GYO'dan bahar kampanyası

Gayrimenkul sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan ve her sene düzenlediği kampanyalarla adından sıkça söz ettiren Emlak Konut GYO, 2018 yılında da kampanya düzenliyor.

31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Emlak Konut GYO'nun 50 projesi için geçerli olan 'İlkbahar Kampanyası', 31 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek.

KAMPANYANIN DAHİL OLDUĞU PROJELER

Kampanyanın geçerli olduğu projeler ise; 1Stanbul, Ağaoğlu My World, Ağaoğlu My World Europe, Alemdağ Emlak Konutları, Ataşehir Ticari Üniteler, Ayazma Emlak Konutları, Bahçekent Emlak Konutları 1 - 1, Bahçekent Emlak Konutları 1 – 2, Bahçekent Emlak konutları 1 - 3, Burgazkent, Dreamcity Çerkezköy, Dumankaya Mıks, Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-1, Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-2, Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-3, Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-4, Emlak Konut Başakşehir Evleri 2. Etap, Emlak Konut Ispartakule Evleri, Emlak Konut Ispartakule Evleri - 2, Emlak Konut Mavişehir Evleri, Emlak Konut Pelikan Sitesi, Ergene Vadisi, Etimesgut ticari üniteler, Evora İstanbul 1.bölge, Evora İstanbul 2.Bölge, Gebze Emlak Konutları 1, Gebze Emlak Konutları 2, Gebze Sosyal Tesis, Kent Plus Mimarsinan, Körfezkent 1, Körfezkent 2, Körfezkent 3. Etap, Körfezkent 4.etap, Misstanbul Evleri, My Towerland, Nidakule Ataşehir, Novus Residence, Parkyaşam Mavişehir, Selimpaşa Emlak Konutları, Soyak Mavişehir, Soyak Park Aparts, Spradon Quartz, Stüdyo 24, Sultanbeyli Emlak Konutları, Şehrizar Konakları, Tuzla Emlak Konutları 1, Tuzla Emlak Konutları 2, Unikonut, Yıldızkent 2, Yıldızkent 3.