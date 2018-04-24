Emlak Konut GYO'dan Çamlıca Camii'ne bağış

Tamamlandığında İstanbul'un en büyük camisi olacak Çamlıca Camii'nde çalışmalar sürüyor. 10 Haziran'da ibadete açılması planlanan cami için Emlak Konut GYO, bağış yaptı.

Emlak Konut GYO'nun eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine destek olmak için Çamlıca'daki camiye bağışta bulunduğu belirtildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bağışlanan tutarın 18 milyon lira olduğunu belirten Emlak Konut GYO, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla, halen Çamlıca'da inşaatı devam etmekte olan; cami, Türk İslam Eserleri müzesi, sanat galerisi, kütüphane, el sanatları atölyesi ve konferans salonu inşaatını yapmakta olan "İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği"ne şirketimiz tarafından 18.000.000 TL bağış yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.

EMLAK KONUT GYO'DAN DESTEK

Emlak Konut GYO, daha önce 2014 yılında 10 milyon lira, 2015 yılında 12 milyon, 2016 yılında 8 milyon, 2017 yılında da 12 milyon 500 lira bağış yaptı.