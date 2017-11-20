Emlak Konut GYO'dan rekor satış

Emlak Konut GYO'nun yıl boyunca sektörü ve ekonomiyi canlandırmak için yaptığı kampanyalar meyvesini verdi.

4 AYDA 1 MİLYAR LİRALIK CİRO

Emlak Konut GYO, ilk üç çeyrekte 3 milyar 779 milyon 82 bin 7 liralık kazanç, üçüncü çeyreğiyle birlikte ekim ayı dahil olmak üzere 4 ayda 1 milyar 487 milyon lira ciro elde etti.

NİDAPARK EN ÇOK TALEP GÖREN PROJE OLDU

Emlak Konut güvencesiyle hayata geçen Nidapark projesi, 660 milyon 419 bin liralık satışla birlikte en yüksek satışın yapıldığı ve en fazla ilginin gördüğü bir proje olmayı başardı.

10 aylık toplam satış gelirleri ile ilgili yapılan araştırmada merkezler büyük ilgi topluyor. Özellikle Başakşehir-Kayaşehir aksına olan talep her geçen gün artıyor.

VALİDEBAĞ KONAKLARI İKİNCİ SIRADA

Validebağ Konakları projesi yılın 10 ayında elde ettiği 470 milyon 223 bin lira gelir ile yılın ikinci en çok satan projesi olmayı başardı.

Validebağ Konaklarını, 425 milyon 673 bin lira ciro ile Büyükyalı İstanbul, 263 milyon 252 bin lira ciro ile Göl Panorama Evleri ve Maslak’ta yükselen ve 250 milyon 414 bin lira ciro elde eden Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul projeleri takip ediyor.