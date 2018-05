Emlak Konut GYO'nun bahar kampanyası sürüyor

Gayrimenkul sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan ve her sene düzenlediği kampanyalarla adından sıkça söz ettiren Emlak Konut GYO, 2018 yılında da kampanya düzenliyor.

YÜZDE 5- 30 ARASINDA DEĞİŞEN İNDİRİM SEÇENEKLERİ

Kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Projeler için uygulanacak indirim oran yüzde 5 ile yüzde 30 arasında değişiklik gösteriyor.

KAMPANYANIN DAHİL OLDUĞU PROJELER

Kampanyanın geçerli olduğu projeler ise; 1Stanbul, Ağaoğlu My World, Ağaoğlu My World Europe, Alemdağ Emlak Konutları, Ataşehir Ticari Üniteler, Ayazma Emlak Konutları, Bahçekent Emlak Konutları 1 - 1, Bahçekent Emlak Konutları 1 – 2, Bahçekent Emlak konutları 1 - 3, Burgazkent, Dreamcity Çerkezköy, Dumankaya Mıks, Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-1, Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-2, Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-3, Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-4, Emlak Konut Başakşehir Evleri 2. Etap, Emlak Konut Ispartakule Evleri, Emlak Konut Ispartakule Evleri - 2, Emlak Konut Mavişehir Evleri, Emlak Konut Pelikan Sitesi, Ergene Vadisi, Etimesgut ticari üniteler, Evora İstanbul 1.bölge, Evora İstanbul 2.Bölge, Gebze Emlak Konutları 1, Gebze Emlak Konutları 2, Gebze Sosyal Tesis, Kent Plus Mimarsinan, Körfezkent 1, Körfezkent 2, Körfezkent 3. Etap, Körfezkent 4.etap, Misstanbul Evleri, My Towerland, Nidakule Ataşehir, Novus Residence, Parkyaşam Mavişehir, Selimpaşa Emlak Konutları, Soyak Mavişehir, Soyak Park Aparts, Spradon Quartz, Stüdyo 24, Sultanbeyli Emlak Konutları, Şehrizar Konakları, Tuzla Emlak Konutları 1, Tuzla Emlak Konutları 2, Unikonut, Yıldızkent 2, Yıldızkent 3.

İNDİRİM NASIL UYGULANACAK

Bu 50 proje arasından 30 Haziran 2017 tarihinden önce bağımsız bölüm satın alanlar (konut + ticaret ) ve ödemesi Emlak Konut’a devam eden alıcılar ve (banka kredili satışlar hariç) geçmiş döneme ait borç ve bu borca ilişkin tahakkuk etmiş ve / veya edecek olan gecikme faizi de dahil olmak üzere yazılı talepte bulunmaları halinde çeşitli indirim seçeneklerinden yararlanabilecek.

Borç bakiyesinin kısmi olarak ödenmesi durumunda ise, TÜFE’li, vade farklı ya da vade farksız bağımsız bölüm satın alan alıcıların, kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra borç bakiyesinin yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25’nin kapatılması durumunda belirlenen oranlar üzerinden indirim yapılacak. Kalan tutar ise kalan taksit sayısı kadar yeniden yapılandırılacak.