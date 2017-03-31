Emlak Konut GYO'nun kampanyası bugün sona eriyor

1 Şubat'ta Emlak Konut'un başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" adı altında başlatılan kampanyada bugün sona yaklaşıldı.

İKİ AYDA 2 MİLYARLIK CİRO ELDE EDİLDİ

Emlak Konut'un başlattığı ardından da GYODER ve KONUTDER'in katıldığı kampanyada ilk iki ayda 2 milyar 600 milyon ciro elde edilmişti.

VERİLER 1 NİSAN'DAN SONRA AÇIKLANACAK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum, kampanyaya ilginin yoğun olduğunu son verileri 1 Nisan'dan sonra açıklayacaklarını belirtmişti.

EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Kampanya, 20 yılda yüzde 0,79 vade farkı, 10 yılda yüzde 0,45 vade farkı, 5 yıla "0" vade farkı ve yüzde 5 peşinat imkanı ile ev sahibi olma imkanı sağlanıyor.