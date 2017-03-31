taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.282
USD
3,6449
EURO
3,8952
ALTIN
145,65
PETR
52,8700

Emlak Konut GYO'nun kampanyası bugün sona eriyor

"Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" adı altında başlatılan kampanya, 31 Mart'ta bitiyor.

31.03.2017 - 10:52
  1. Haberler
  2. Emlak Konut
Emlak Konut GYO'nun kampanyası bugün sona eriyor

1 Şubat'ta Emlak Konut'un başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" adı altında başlatılan kampanyada bugün sona yaklaşıldı.

Emlak Konut GYO'nun kampanyası bugün sona eriyor

İKİ AYDA 2 MİLYARLIK CİRO ELDE EDİLDİ

Emlak Konut'un başlattığı ardından da GYODER ve KONUTDER'in katıldığı kampanyada ilk iki ayda 2 milyar 600 milyon ciro elde edilmişti.

VERİLER 1 NİSAN'DAN SONRA AÇIKLANACAK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum, kampanyaya ilginin yoğun olduğunu son verileri 1 Nisan'dan sonra açıklayacaklarını belirtmişti.

Emlak Konut GYO'nun kampanyası bugün sona eriyor

EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Kampanya, 20 yılda yüzde 0,79 vade farkı, 10 yılda yüzde 0,45 vade farkı, 5 yıla "0" vade farkı ve yüzde 5 peşinat imkanı ile ev sahibi olma imkanı sağlanıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

70
Bakan Ağbal ithal 2. el otolara vergi düzenlemesini açıkladı

Bakan Ağbal ithal 2. el otolara vergi düzenlemesini açıkladı

37
Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

Fransız istihbaratından hükümete Çinli mafya uyarısı

70
Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı

Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı

130
Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü Edirne'de açıldı

Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü Edirne'de açıldı

20
Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor

Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor

19
Darbecilerin planını bozan 2 pilot göreve geri döndü

Darbecilerin planını bozan 2 pilot göreve geri döndü

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM