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Emlak Konut GYO'nun Saraçoğlu ihalesi 26 Nisan'da

EMlak Konut GYO'nun geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni projesi Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi tarihi netleşti.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 11:46..
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Emlak Bankası'nın 1940’ta kamu çalışanları için hayata geçirdiği Cumhuriyet'in ilk toplu konutu Saraçoğlu Mahallesi'nin, Emlak Konut GYO tarafından dönüştürülmesi çalışmaları başladı.

İHALE 26 NİSAN'DA

Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi tarihi ise 26 Nisan'da yapılacak. Bu ihale iki oturumda gerçekleşecek.

Emlak Konut GYO'nun Saraçoğlu ihalesi 26 Nisan'da

KAZANAN 2 OTURUMDA BELLİ OLACAK

İhalenin Pazarlık-Açık Artırma- Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünden oluşan 2. oturumu ile kazanan belli olacak.

Projenin tanıtım toplantısı ise geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenmişti. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum toplantıda proje hakkında bilgiler vermişti.

Emlak Konut GYO'nun Saraçoğlu ihalesi 26 Nisan'da

PROJE 'GELENEKSEL TÜRK EVİ' OLARAK TASARLANDI

Kurum, Saraçoğlu Mahallesi gibi bir milli mirasın gelecek nesillere aktarılmasına öncülük etmeye çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak 'geleneksel Türk evi' temasıyla tasarlandı. Tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli ağaçlar ve yapılar Kültür Bakanlığımızın kurullarından onaylanarak, korunarak, yenilenmek üzere bu projeyi hayata geçiriyoruz." dedi.

Emlak Konut GYO'nun Saraçoğlu ihalesi 26 Nisan'da

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