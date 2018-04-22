Emlak Konut GYO'nun Saraçoğlu ihalesi ertelendi

Gayrimenkul sektörünün öncü firmalarından Emlak Konut GYO, Ankara Saraçoğlu'nda hayata geçireceği proje için ihale düzenleyecekti.

İLERKİ TARİHE ERTELENDİ

26 Nisan'da birinci oturumu yapılacak projenin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi ileriki bir tarihe ertelendi.

AÇIKLAMA RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, "Yenişehir ve Namık Kemal mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait 14 taşınmazın Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, 4706 sayılı Kanun'un 7. maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır." Emlak Konut da, Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) dün akşam açıklama yaptı. Emlak Konut açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Şirketimiz projelerinden olan ve 26.04.2018 Perşembe günü saat 14:30'da 1.Oturumu yapılması planlanan Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin i halesi, hukuki süreç tamamlanana kadar ileri bir tarihe ötelenmiştir." ifadeleri yer aldı.