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Emlak Konut GYO'nun yatırımları devam edecek

Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olan Emlak Konut GYO 2018 yılında da yatırımlarını sürdürecek.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 15:33..
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Geçtiğimiz günlerde Emlak Konut GYO ve Torkam İnşaat; Temaşehir Konya projesinin ‘42. Cadde’ adı verilen ticari üniteleri için fon kurmuş ve bunun için de tanıtım toplantısı düzenlenmişti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, bu toplantıda sektörün geleceğinden ve ilerki yıllarda şirketin yatırımlarından bahsetti.

Emlak Konut GYO'nun yatırımları devam edecek

"YATIRIMLARIMIZI ARTIRARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Konut sektöründe yatırım için doğru zaman olduğunu vurgulayan Kurum, "Bazı basın yayın organlarında görüyorum 'bu süreçte yatırım yapılır mı yapılmaz mı, kimse yapmaz, o öyle oldu bu böyle oldu' diye. Yapılır, her şey yapılır bizim ülkemize ve ülkemizin geleceğine güvenimiz tamdır. Hiç bir şekilde yatırımımızdan ödün vermeyeceğiz ve sürekli artırarak devam edeceğiz. Bunu da zaten yapıyoruz, ihalelerimiz ilanlarda." dedi.

Emlak Konut GYO'nun yatırımları devam edecek

"PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Konut sektörünün durumuyla ilgili de görüşlerini dile getiren Kurum, "Geçtiğimiz yıl yakaladığımız 7,4 oranındaki büyümemiz sayesinde en hızlı gelişen ekonomiler Çin ile Hindistan’ı geride bıraktık, G20 ülkeleri arasında zirveye yerleştik ve AB ortalamasının 3 katı kadar büyüdük. Buna karşın sektörümüzde yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu ve varlık fiyatlarında dalgalanmaların oldukça normal olduğunu tüm konut alıcılarına ve gayrimenkul yatırımcılarına hatırlatmak isteriz. Ayrıca, doğru yerlerde, doğru fiyatlandırma ile geliştirilen hiçbir projenin satış ve kar potansiyeli anlamında başarısız olacağına inanmıyoruz. Emlak Konut olarak önümüzdeki dönemlerde de ülkemize kazandıran tarihe ve doğaya saygılı olan ayrıcalıklı projeler üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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