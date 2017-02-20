taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.814
USD
3,6360
EURO
3,8618
ALTIN
144,45
PETR
56,2200

Emlak Konut kampanyasıyla 2 bin 40 konut satıldı

Emlak Konut GYO'nun düzenlediği kampanyayla 19 günde 2 bin 40 konut satıldı ve 2 milyar ciro elde edildi.

20.02.2017 - 13:38
  1. Haberler
  2. Emlak

Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında 2 milyar 180 milyon ciro elde edilirken, ciro bazında bir önceki kampanyadan daha başarılı olundu.

Emlak Konut kampanyasıyla 2 bin 40 konut satıldı

2 MİLYAR CİRO ELDE ETMİŞTİ

"Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 19 günde 2 bin 40 konut satıldı, 2 milyar 180 milyon liralık da ciro elde edildi. Emlak Konut GYO'nun 15 Temmuz'dan sonra hayata geçirdiği "TÜFE'li Satış Kampanyası"nda, bir ayda (1-31 Ağustos) 2 bin 405 konut satılmış, yaklaşık 2 milyar lira da ciro elde edilmişti.

Böylece bir önceki kampanyada 1 ayda elde edilen ciroya 19 günde ulaşılarak "TÜFE'li Satış Kampanyası"ndan daha başarılı olundu. Emlak Konut, geçen yıl ocakta 332 adet, şubatta 424 adet, martta 444 adet ve nisanda 451 adet konut ile 4 ayda toplamda bin 651 konut satışı gerçekleştirmişti.

Emlak Konut kampanyasıyla 2 bin 40 konut satıldı

LİMİTLERİN ÜZERİNE ÇIKILDI

Emlak Konut'un "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 19 günde ulaştığı satış rakamları, geçen yılın ilk 4 ayındaki rakamları geride bıraktı. "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında Türkiye'nin her yerinde konut satışı gerçekleştirilirken, birçok projede belirlenen limitlerin üzerine çıkıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aziz Yıldırım ile Mehmet Baransu arasında tartışma çıktı

Aziz Yıldırım ile Mehmet Baransu arasında tartışma çıktı

96
FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

166
Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş

Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş

83
FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

39
İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

143
Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası

Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası

57
Nokia 3310'nun ilk fotoğrafı sızdı

Nokia 3310'nun ilk fotoğrafı sızdı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM