Emlak Konut Kocaeli'de 2 dev ihale düzenleyecek

Emlak Konut GYO, 2017 yılında yeni projelerine devam ediyor. Emlak Konut Kocaeli'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi modeliyle bölgeye yeni bir soluk kazandıracak.

İKİ DEV İHALE

Emlak Konut GYO'nun Kocaeli Yarımca'da ve Güzeller'de iki dev ihaleye hazırlanıyor.

2017'nin ilk çeyreğinde 2 milyar 878 milyon TL değerinde, 2833 adet bağımsız bölümle rekor satışa imza atan Emlak Konut, 2017 hedefini 8 milyar TL olarak açıklamıştı.

DÖRT DÖRTLÜK KAMPANYA

Emlak Konut'un şu an devam eden Dört Dörtlük Kampanya'sı ile önce Emlak Konut'tan daha önce ev alanlara özel ödeme seçenekleri ve indirim oranları sunuluyor.