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Emlak Konut Konak 1. Etap ihalesi bugün gerçekleştirildi

Emlak Konut GYO'nun bugün yaptığı ihalede en yüksek rakamı İzka İnşaat verdi.

13.06.2017 - 16:21
  1. Haberler
  2. Emlak Konut

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ilk ihalesi bugün yapıldı.

Emlak Konut Konak 1. Etap ihalesi bugün gerçekleştirildi

10 FİRMA TEKLİF VERDİ

Düzenlenen ihalenin birinci oturumuna 10 firma teklif verdi. Emlak Konut İzmir Konak 1. Etap ihalesinin 1. oturumunda en yüksek teklifi arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 40 milyon TL teklif veren İzka İnşaat oldu. İzka İnşaat arsa satışı karşılığı satış toplam geliri olarak ise 400 milyon TL teklif verdi.

Emlak Konut Konak 1. Etap ihalesi bugün gerçekleştirildi

İKİNCİ OTURUMUN TARİHİ BELLİ OLMADI

Toplam fonksiyon alanı 47 bin 70 metrekare olan arsanın, ikinci oturumunun tarihi ise henüz belli olmadı. İhalenin kazananı 2. oturum sonucunda açıklanacak.

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