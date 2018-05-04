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Emlak Konut projeleri arasında en iyi şantiye Büyükyalı'nın

“İyi yaşam” mottosuyla yeni bir deniz semti olarak inşa edilen Büyükyalı İstanbul şantiyesi, Emlak Konut projeleri arasında yapılan değerlendirmede “En İyi Şantiye” seçildi.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 09:38..
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İstanbul Boğazı’nın girişinde, Avrupa Yakası sahil bandında yükselen Büyükyalı İstanbul, birbirinden farklı özellikleriyle gayrimenkul sektöründe öncü olmaya devam ediyor.

DEĞERLENDİRMEDE EN İYİ ŞANTİYE SEÇİLDİ

“İyi yaşam” mottosuyla misafirlerine her alanda en iyisini sunmayı hedefleyen Büyükyalı; inşaat aşamasında tercih edilen uygulama biçimleriyle de farklı alanlarda takdir görüyor. Bu bağlamda Büyükyalı Projesi şantiyesi, Emlak Konut projeleri arasında yapılan değerlendirmeye göre en iyi şantiye seçildi.

Emlak Konut projeleri arasında en iyi şantiye Büyükyalı'nın

"PROJEMİZ İÇİN GURUR VERİCİDİR"

Büyükyalı İstanbul’da, alanındaki en iyi tasarımcı, danışman ve yüklenicileri bir araya getirerek büyük bir ekip oluşturduklarını belirten Özak GYO Proje Yönetim ve Kalite Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Borkan Öztürk, “Emlak Konut tarafından böyle bir ödüle layık görülmek, projemize emek veren herkesin ortaya koyduğu kararlılık, özen, disiplin ve saygının sonucudur. Bu, projemiz için gurur vericidir.” dedi.

"İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRLERİMİZDEN KATİYEN ÖDÜN VERMİYORUZ"

Halihazırda 2000’in üzerinde personelin görev yapmakta olduğu ve bu sayının her geçen gün arttığı Büyükyalı İstanbul’un şantiyesinde, birinci önceliğin iş güvenliği olduğunu belirten Ali Borkan Öztürk; “Böylesi kalabalık bir şantiyeyi doğru şekilde idare etmek için disiplin, düzen ve özveri şart. Bu bağlamda işçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürlerimizden katiyen ödün vermiyoruz. Hedefimiz, sağlıklı ve düzenli bir şantiye ortamında en kaliteli ürünü alabilmek. Düzenli ve iş güvenliğini önemseyen şantiye, çalışan memnuniyetini ve performansını da artırıyor. Haliyle bu, tüm iş süreçlerinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Bu anlamda layık gördüğünüz ödül, doğru yolda ilerlediğimizin de kanıtı mahiyetindedir.” açıklamasında bulundu.

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