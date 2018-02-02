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Emlak Konut yeni ödeme planı kampanyası hazırlığında

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), yeni bir kampanya için kolları sıvadı.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 17:02..
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Emlak Konut GYO'nun 2017 yılında "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" adı altında başlattığı kampanya 2018 yılında da sürecek.

OCAK- MART AYLARINDA BAŞLAYACAK

Kampanyalarla sektöre hareket katan ve konut satımıyla ülke ekonomisine de katkı sağlayan öncü şirket Emlak Konut GYO'nun bu sene yeni kampanyası ocak- mart ayları arasında başlayacak.

Emlak Konut yeni ödeme planı kampanyası hazırlığında

DETAYLAR PAYLAŞILACAK

Konut kampanyasının detayları henüz resmi olarak açıklanmazken, kampanya başlar başlamaz kamuoyuyla hemen paylaşılacak.

Satışlarıyla ilgi çeken Emlak Konut GYO'nun yeni ödeme planı kampanyasının yüklenici firmalarla mı, yoksa kendi bünyesinde oluşturacağı sistemle mi olacağı henüz netleşmedi.

84 AY FAİZLİ KAMPANYA

Daha önceki basın toplantısında konuya açıklık getiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “84 ay sıfır faizli yeni bir kampanya başlıyor. Projeye göre, müteahhitin durumuna göre bu oranlar değişecek. GYODER, KONUTDER üyeleri de bu kampanyaya dahil oldu.” diye konuştu.

Emlak Konut yeni ödeme planı kampanyası hazırlığında

Emlak Konut yeni ödeme planı kampanyası hazırlığında

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