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Emlak Konut'tan 13 milyar liralık ihale rekoru

2017 yılında 8 ihale yapan Emlak Konut GYO, 13 milyar lira değer oluşturarak rekor gelir rakamına ulaştı.

01.11.2017 - 16:29
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Emlak Konut'tan 13 milyar liralık ihale rekoru

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul şirketi Emlak Konut GYO, 2017 yılında yaptığı ihalelerle dikkatleri üzerine topladı.

Emlak Konut'tan 13 milyar liralık ihale rekoru

"8 İHALEDEN 13 MİLYAR LİRALIK GELİR ELDE ETTİK"

2017 yılı içerisinde yapılan 8 ihale hakkında bilgi veren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “2017 yılı içerisinde İstanbul’da; Zeytinburnu Beştelsiz, Şile Çavuş, Beykoz Riva ve Tuzla İçmeler ihalelerini gerçekleştirdik. İzmir’de ise, Tariş Kooperatifi ile yapılan protokol kapsamında Konak 1. ve 2. etap arsalarımızı ve Antalya Muratpaşa’daki arazilerimizin ihalelerini gerçekleştirdik. Ayıca hem ölçek, hem de konsept olarak farklı konumlandırdığımız Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle projemizin 2.etap ihalesini 2 milyar TL’lik bir değer oluşturarak sonuçlandırdık. Bu 8 ihale neticesinde, yaklaşık 13 milyar TL değer oluşturarak rekor diye nitelendirebileceğimiz hedeflenen gelir rakamına ulaştık. Şirket payı toplam geliri olarak en az 4 milyar TL elde edilecek” diye konuştu.

Emlak Konut'tan 13 milyar liralık ihale rekoru

ŞİMDİ AL 2019'DA ÖDE KAMPANYASI SÜRÜYOR

Ayrıca Kurum, Emlak Konut'un 2017 yılına ait satış hedefini de açıklayarak, “2017 ilk yarıyıl itibariyle gerçekleşen 3 bin 556 bağımsız bölüm satışı, 3 milyar 906 milyon TL satış değeri ve 617 bin metrekare satılabilir alan değerleri genel olarak beklentilerimiz doğrultusunda oldu. Özellikle eylül ayından itibaren, Emlak Konut çatısı altındaki yüklenicilerin başlattığı ‘şimdi al 2019’da öde’, ayrıca Anadolu projesi için başlatmış olduğu yüzde 5 peşinat 240 aya varan vade ile konut sahibi olma fırsatının sunulduğu yeni kampanyaların katkısıyla, yıl sonu rakamlarımız olumlu etkilenecektir. Bunların yanında bugüne kadar 13 bin bağımsız bölüm, ulaşım, altyapı ve gerekli sosyal donatıların inşasını gerçekleştirdiğimiz Başakşehir’de bölgeye değer katacak, ofisten, otele, hayvanat bahçesine kadar birçok faaliyet barındıran olan ‘Kuzey Yakası’ projemizin satışlarına başladık.” dedi.

Emlak Konut'tan 13 milyar liralık ihale rekoru

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ BÜYÜYECEK

Emlak Konut'un yatırımlarının devam edeceğini belirten Kurum, yeni neslin konut ihtiyacının artmasının yanında kentsel dönüşümün de gayrimenkul sektörünün büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.

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