Emlak Konut'tan 150 milyon liralık Konya fonu

Gayrimenkul sektörüne hareketlilik katacak bir başka ve öncü atak yine Emlak Konut GYO'dan geldi.

GAYRİMENKUL YATIRIM FONU KURULDU

Konya'da bulunan arsanın proje geliştiricisi Torkam İnşaat, projenin ihalesini üstlenen ise Emlak Konut GYO oldu. Proje için gayrimenkul yatırım fonu (GYF) kuruldu. Yakın zamanda yatırımcılara sunulacak GYF'nin yönetimi fonun kurucusu olan Global MD Portföy Yönetimi tarafından belirlenecek.

EMLAK KONUT'UN YER ALDIĞI İLK GYF

163 ticari birimi kapsayan ve büyüklüğü 130- 150 milyon lira olarak belirlenen Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu, Emlak Konut'un yatırımcı olarak yer aldığı ilk gayrimenkul yatırım fonu (GYF) olacak.

YERLİ VE YATIRIMCILARA SUNULACAK

Fonda Torkam İnşaat yüzde 24,5, Emlak Konut GYO yüzde 10,5 ve Global Menkul Değerler yüzde 5, toplamda ise yüzde 40 oranında çekirdek yatırımcı ortak olacak. Geride kalan yüzde 60'lık bölüm ise yerli ve yabancı yatırımcılara sunulacak. Fon, her yıl yatırımcılarına kira getirilerinden kâr payı da dağıtacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "Emlak Konut kurulduğu günden bu yana sektörümüzdeki değişikliklere liderlik yapan bir kurum olarak ülkemiz ve vatandaşlarımız için sürdürülebilir değer oluşturmayı amaçlamıştır. 2016 yılında yaşadığımız olağanüstü durumlara rağmen almış olduğumuz ivedi önlemlerle Emlak Konut markası ile ülkemiz için değer yaratmaya devam ettik. İnsan ve ihtiyaç odaklı hizmet anlayışımızla, bugün markamızı Anadolu’nun birbirinden kıymetli şehirlerine taşıyoruz. Temaşehir Konya projesinin yanında Ankara'da, Nevşehir'de, Niğde'de, Kocaeli'nde, Antalya'da ve İzmir'de işler yapmaya başladık." dedi.

"FONUN YÜZDE 60'LIK BÖLÜMÜ YATIRIMCILARA SUNULACAK"

Ayrıca Kurum, "Bugün de burada gayrimenkul pazarında yeni bir başlangıcın temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Kurulması planlanan Gayrimenkul Yatırım fonunda çekirdek yatırımcı olarak Emlak Konut GYO’nun yüzde 10,5, Torkam İnşaat’ın yüzde 24,5 ve Global Menkul Değerlerin yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 40 oranında ortaklıkları bulunacaktır. Fonun kalan yüzde 60’lık bölümü ise yatırımcılara sunulacak." diye konuştu.

"DÖNGÜSEL BİR SORUN VAR"

Kurum GYF'lerini önemsediklerini de belirterek, “Bugünkü ortamda yüklenicilerin en iyi projelerde kârının yüzde 10-15 olduğunu düşünürseniz, yüksek faiz ve uzun vadeyi de hesaba katınca sorun oluşuyor. Nakit akış noktasında ister istemez uzun vadeler sorunlu. Projeyi 36 ayda bitirmek durumunda ancak vade 60 ay. Bu bir finans problemi. Döngüsel bir sorun var” ifadelerini kullandı.