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Emlak Konut'tan 5 günde 650 milyon lira ciro

Emlak Konut GYO düzenlediği kampanyayla 5 günde 750 konut satarak 605 milyon lira ciro elde etti.

07.02.2017 - 14:22
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Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta hayata geçirdiği 240 ay vadeli konut kampanyası devam ediyor.

‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyası ile birlikte Emlak Konut GYO, 5 günde yaptığı satışla ekonomiye de büyük doping oldu. Tarihi kampanyanın ilk 5 gününde 750 konut satıldı, 605 milyon lira ciro elde edildi.

Emlak Konut'tan 5 günde 650 milyon lira ciro

Kampanyaya gösterilen ilgi ofisleri doldurup taşırdı. Ev almak için sadece İstanbul'dan değil yurt dışından gelenler bile ofislere akın etti. Kampanyaya daire sayılarının yüzde 20’si ile katılan firmalardan 3’ü kotalarını şimdiden doldurdu.

SATIŞ KOTALARI DOLDU

Ankara’daki Başyapı-Solar Yapı ortaklığındaki Sofa Loca, İstanbul Bağcılar’daki Egeyapı-EPP ortaklığındaki Batışehir ve Tahincioğlu’nun Küçükyalı’daki henüz lansmanı yapılmayan Nidapark Küçükyalı projeleri kampanya için ayırdıkları yüzde 20’lik satış kotalarını 5 günde doldurdu.

Emlak Konut'tan 5 günde 650 milyon lira ciro

Bu projeler kotalarını doldurmalarına rağmen talep olduğu takdirde kampanya şartlarında 31 Mart’a kadar satış yapmaya devam edecek. Bir haftada satılan 750 ev için tüketicilerin her vade seçeneğine ilgi gösterdiği belirtiliyor. 240 ay vadenin yanı sıra 120 ay ve 60 ay seçenekleri de talep görüyor.

ORTALAMA SATIŞ 5.5 KAT ARTTI

Emlak Konut GYO, geçen yılın tamamında 10 bin 53 bağımsız birim satmıştı. Bu rakam, şirketin günde ortalama 27 konut sattığı anlamına geliyor. 5 günlük ortalama 137 konut oluyor. Bu hesaplamaya göre, Emlak Konut 5 günde 750 konut ile satış ortalamasının 5.5 katına ulaşmış oldu.

Başka bir hesapla, Emlak Konut Şubat 2016’da 734 konut satışı yapmıştı. Bu yıl Şubat ayının ilk 5 gününde yaptığı satış, 2016 Şubat’ın tamamını geçmiş oldu. Yeni kampanya ile 2 bin bağımsız birim satılması hedefleniyor.

Emlak Konut'tan 5 günde 650 milyon lira ciro

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