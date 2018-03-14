taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.267
USD
3,8613
EURO
4,7887
ALTIN
164,65
PETR
64,4700

Emlak Konut'un 2018'deki hedefi 7,3 milyar lira

Emlak Konut GYO, 2018 yılında satış değerleri toplamının yaklaşık 7,3 milyar lira olmasını hedefliyor.

DHA | 14.03.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Emlak Konut
Emlak Konut'un 2018'deki hedefi 7,3 milyar lira

Gayrimenkul sektörünün yoğun katılımıyla gerçekleşen, dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM 2018’de İstanbul Çadırı’nda yerini alan Emlak Konut GYO, yabancı yatırımcılarla buluştu.

Gerçekleşen MIPIM 2018 hakkında açıklamalarda bulunan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim; "MIPIM, 1970 yılından bu yana devam eden dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri. Sektörün önde gelen paydaşlarına ev sahipliği yapan fuarda sektörün tüm bileşenleri yer alırken, bu önemli organizasyon, uluslararası arenada gayrimenkul geliştirme sektörüne yön veren firmaların ve yatırımcıların doğrudan bir araya gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Emlak Konut'un 2018'deki hedefi 7,3 milyar lira

"ULUSLARARASI PİYASA DA SESLENME VE TANITIM FIRSATI DOĞDU"

"Uluslararası yatırım arenasında parlayan yıldız haline gelen ülkemizin önemli gayrimenkul firmalarının ve önemli kuruluşlarının bu özel organizasyona katılımıyla, şirketlerimiz için sadece iç piyasaya değil, uluslararası piyasaya da seslenme ve tanıtım fırsatı doğmuş oldu." diyen Yetim, "Bu, bizler açısından da önemli bir açılım olmakla kalmayıp, ülkemizi doğru temsil etmek için bir vesile olmaktadır." diye konuştu.

"EMLAK KONUT BİZİM MAHALLE PROJESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ"

Ayrıca Yetim, "Özellikle Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan ve özlenen mahalle yaşamı konseptiyle duyurduğumuz Emlak Konut Bizim Mahalle projemiz katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Toplamda yaklaşık 6.000 konut ve ticari üniteyi barındıracak projemiz caddeleri, meydanları, ata sporları merkezleri, resmi kurumları yatay mimari konseptine uygun olarak hazırlanan konutlarıyla İstanbul’un ayrıcalıklı yaşam alanı olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekti." dedi.

Emlak Konut'un 2018'deki hedefi 7,3 milyar lira

"YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA KONUT SATIŞI YÜZDE 22 ARTTI"

Yetim, "Baktığınız zaman 2017 yılında gerçekleşen yabancılara konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 22 artış göstermiş bununla birlikte 2012 yılından 2017 yılı sonuna kadar geçen sürede yabancılara gayrimenkul satışından 22,7 milyar dolar döviz girişi sağlanmıştır. Yakalanan bu başarılı rakamlarda, uygulanan yasal düzenlemelerin yanı sıra, gayrimenkul sektörünün gerçekleştirdiği pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de payı olduğunu göz ardı edilmemelidir.Bu yıl MIPIM organizasyonuna 100 ülkeden katılım gösterildiğini biliyoruz. Bizde bu güçlü yapının içinde ülke olarak 250 kuruluş ve 657’ye yakın kişiyle yer aldık. Bizler Emlak Konut olarak şirketimizi, sektörümüzü ve en önemlisi ülkemizi temsil etmeye tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Emlak Konut'un 2018'deki hedefi 7,3 milyar lira

2018’DE HEDEF 7,3 MİLYAR LİRA SATIŞ DEĞERİ

Emlak Konut, 2018 yılında devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerinde, satışı gerçekleştirilmesi planlanan bağımsız bölümlerin toplam satılabilir alanının yaklaşık 830 bin m2'ye ulaşmasını ve tüm bu bağımsız bölümlerin satış değerleri toplamının da yaklaşık 7,3 milyar lira olmasını hedefliyor. Şirket, aynı yıl içinse net kârının 1,8 milyar lira olabileceğini öngörüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Emlak Konut, 2018'de 'güçlü satış' bekliyor
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, gayrimenkul sektörüne ve Emlak Konut 2018 planlarına ilişkin soruları cevaplandırdı.
Emlak Konut, 2018'de 'güçlü satış' bekliyor
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, gayrimenkul sektörüne ve Emlak Konut 2018 planlarına ilişkin soruları cevaplandırdı.
Emlak Konut Çekmeköy arsa ihalesi 23 Mart'ta
Emlak Konut GYO, Çekmeköy Taşdelen'de karma konseptte bir proje hayata geçirmeyi planlıyor.
Emlak Konut Çekmeköy arsa ihalesi 23 Mart'ta
Emlak Konut GYO, Çekmeköy Taşdelen'de karma konseptte bir proje hayata geçirmeyi planlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

60
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

234
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

61
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

25
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

54
Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

73
Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM