Emlak Konut'un 2018'deki hedefi 7,3 milyar lira

Gayrimenkul sektörünün yoğun katılımıyla gerçekleşen, dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM 2018’de İstanbul Çadırı’nda yerini alan Emlak Konut GYO, yabancı yatırımcılarla buluştu.

Gerçekleşen MIPIM 2018 hakkında açıklamalarda bulunan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim; "MIPIM, 1970 yılından bu yana devam eden dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri. Sektörün önde gelen paydaşlarına ev sahipliği yapan fuarda sektörün tüm bileşenleri yer alırken, bu önemli organizasyon, uluslararası arenada gayrimenkul geliştirme sektörüne yön veren firmaların ve yatırımcıların doğrudan bir araya gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

"ULUSLARARASI PİYASA DA SESLENME VE TANITIM FIRSATI DOĞDU"

"Uluslararası yatırım arenasında parlayan yıldız haline gelen ülkemizin önemli gayrimenkul firmalarının ve önemli kuruluşlarının bu özel organizasyona katılımıyla, şirketlerimiz için sadece iç piyasaya değil, uluslararası piyasaya da seslenme ve tanıtım fırsatı doğmuş oldu." diyen Yetim, "Bu, bizler açısından da önemli bir açılım olmakla kalmayıp, ülkemizi doğru temsil etmek için bir vesile olmaktadır." diye konuştu.

"EMLAK KONUT BİZİM MAHALLE PROJESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ"

Ayrıca Yetim, "Özellikle Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan ve özlenen mahalle yaşamı konseptiyle duyurduğumuz Emlak Konut Bizim Mahalle projemiz katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Toplamda yaklaşık 6.000 konut ve ticari üniteyi barındıracak projemiz caddeleri, meydanları, ata sporları merkezleri, resmi kurumları yatay mimari konseptine uygun olarak hazırlanan konutlarıyla İstanbul’un ayrıcalıklı yaşam alanı olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekti." dedi.

"YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA KONUT SATIŞI YÜZDE 22 ARTTI"

Yetim, "Baktığınız zaman 2017 yılında gerçekleşen yabancılara konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 22 artış göstermiş bununla birlikte 2012 yılından 2017 yılı sonuna kadar geçen sürede yabancılara gayrimenkul satışından 22,7 milyar dolar döviz girişi sağlanmıştır. Yakalanan bu başarılı rakamlarda, uygulanan yasal düzenlemelerin yanı sıra, gayrimenkul sektörünün gerçekleştirdiği pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de payı olduğunu göz ardı edilmemelidir.Bu yıl MIPIM organizasyonuna 100 ülkeden katılım gösterildiğini biliyoruz. Bizde bu güçlü yapının içinde ülke olarak 250 kuruluş ve 657’ye yakın kişiyle yer aldık. Bizler Emlak Konut olarak şirketimizi, sektörümüzü ve en önemlisi ülkemizi temsil etmeye tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

2018’DE HEDEF 7,3 MİLYAR LİRA SATIŞ DEĞERİ

Emlak Konut, 2018 yılında devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerinde, satışı gerçekleştirilmesi planlanan bağımsız bölümlerin toplam satılabilir alanının yaklaşık 830 bin m2'ye ulaşmasını ve tüm bu bağımsız bölümlerin satış değerleri toplamının da yaklaşık 7,3 milyar lira olmasını hedefliyor. Şirket, aynı yıl içinse net kârının 1,8 milyar lira olabileceğini öngörüyor.