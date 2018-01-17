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Emlak Konut'un 23 bin konutluk stoğu var

Kanal İstanbul'un geçtiği güzergâhta Emlak Konut'un 23 bin konutluk stoğu bulunuyor.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 12:00..
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Güzergâhı açıklanan Kanal İstanbul, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu güzergahından geçecek.

Emlak Konut'un 23 bin konutluk stoğu var

ARSA VE KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Projenin detaylarının açıklanmasının ardından güzergâhta bulunan arsa ve evlerin de fiyatları tavan yaptı. Bazı bölgelerde 7 yılda yüzde 3200’ü aşan artışlar yaşandı.

O bölgelerde geliştirilen projeler de dikkat çekiyor. Özellikle Emlak Konut GYO'nun projenin geçtiği yerlerde birçok arazisi ve projesi bulunuyor.

Emlak Konut'un 23 bin konutluk stoğu var

"UYDU KENT KURULUYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Bu proje sadece bir Kanal İstanbul işi değil. Etrafındaki yerleşim alanları, üniversiteler, sosyal alanlar ve metro yatırımları ile bir uydu kent kuruluyor. 4-5 katlı düşük yoğunluğun hakim olduğu bir yer olacak” dedi.

Kurum ayrıca Emlak Konut GYO'nun bu mega proje açıklanmadan önce bölgedeki potansiyeli görerek bölgeye yatırım yaptığını belirttti.

Emlak Konut'un 23 bin konutluk stoğu var

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