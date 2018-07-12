Emlak Konut'un 3 camisini inşa edecek firma belli oldu

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Türkiye'nin önemli ve köklü gayrimenkul şirketlerinden. Firma yeni projeleri için ihaleler düzenlemeye ve çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor.

Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Başakşehir Güney Ayazma ve Kayabaşı - Avcılar Kapadık Cami İnşaatları ile Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi' nin sözleşmesi için Ilgın İnşaat'la masaya oturuldu.

EMLAK KONUT GYO'DAN KAP AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Emlak Konut GYO, "Şirketimiz tarafından ihale edilen "İstanbul Başakşehir Güney Ayazma ve Kayabaşı - Avcılar Kapadık Cami İnşaatları ile Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. ile 09.07.2018 tarihinde imzalanmıştır." ifadelerini kullandı.