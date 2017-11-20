taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.178
USD
3,9193
EURO
4,6162
ALTIN
162,78
PETR
61,9200

Emlak Konut'un 'Bizim Mahalle' projesinde yeni imza

Emlak Konut GYO'nun "Bizim Mahalle" adıyla duyurduğu Küçükçekmece'deki arsasının 2. etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik oldu.

20.11.2017 - 17:13
  1. Haberler
  2. Emlak Konut

Konut GYO, "Bizim Mahalle" adıyla duyurduğu Küçükçekmece'deki arsasının 2. etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik Müteahhitlik Ticaret ve Sanayi AŞ ile imzaları attı.

KAZANAN DAĞ MÜHENDİSLİK OLDU

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, ortaklığın 1 milyon metrekarelik Bizim Mahalle arazisinin 118 bin 98,99 metrekarelik bölümünü kapsayan 2. etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik oldu.

Emlak Konut'un 'Bizim Mahalle' projesinde yeni imza

Şirket, arsa satışı karşılığında, toplam satış geliri olarak 2 milyar TL, Emlak Konut payı olarak da 551 milyon TL taahhüt etti. Bu kapsamda, Emlak Konut ile Dağ Mühendislik arasında imza töreni de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Dağ Mühendislik ile imzaları atmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, insan ve şehir odaklı yaklaşımla yatay mimarinin hakim olacağı projenin, bulunduğu bölgeye değer katacağını bildirdi.

"ÜLKEMİZİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye ekonomisinin düzenli büyüme ivmesi yakaladığına işaret eden Yetim, "2. çeyrek rakamlarında 5,1 gibi büyüme oranı görüyoruz. Beklentiler 3. çeyrek rakamlarının daha da yukarıda olacağı yönünde. Bizler de yaptığımız yatırımlarla ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2017 hedeflerimizi açıklarken bu yıl için 10 milyar TL'lik ihale yapacağımızı belirlemiştik. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 9 dev ihale ile yaklaşık 13,2 milyar TL'lik bir değere ulaştık. Atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Bugün burada atmış olduğumuz imzaların başta ülkemize, kurumumuza ve Dağ Mühendislik'e ayrıca projemizde yaşayacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki hem İstanbul'umuza hem sektöre değer katacak bir yatırım olacak."

Emlak Konut'un 'Bizim Mahalle' projesinde yeni imza

"HAYIRLI OLSUN"

Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dağ da Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştirecekleri projenin ihalesini kazanmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Bugüne kadar Dağ Mühendislik olarak 8 bin konutun inşasına imza attıklarını aktaran Dağ, şu anda halen Emlak Konut güvencesiyle Tual Bahçekent ve Tual Adalar projesinin inşasını sürdürdüklerini bildirdi.

Dağ, yatırımlarında her zaman ülkeye olan güvenlerini öne koyarak hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bu ihalede olduğu gibi, bundan sonra katılacağımız ihalelerde de aynı anlayışla hareket edeceğiz. İmzaların her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Emlak Konut GYO'dan rekor satış
Emlak Konut, yılın ilk 10 ayında 5 milyar lira değerinde 5 bin 339 konut ve iş yeri satışı gerçekleştirdi.
Emlak Konut GYO'dan rekor satış
Emlak Konut yılın ilk 10 ayında 5 milyar lira değerinde 5 bin 339 konut ve iş yeri satışı gerçekleştirdi.
Kurum: Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi azalmadı
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Türkiye'nin ekonomik büyüklük bakımından Avusturya'yı geride bıraktığını açıkladı.
Kurum: Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi azalmadı
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Türkiye'nin ekonomik büyüklük bakımından Avusturya'yı geride bıraktığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

121
ORC seçmen tercihlerini araştırdı

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

349
AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

114
Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşüyor

Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşüyor

24
Gomis'ten Libya'daki insanlık dramına gönderme

Gomis'ten Libya'daki insanlık dramına gönderme

53
ORC seçmene seçim barajını sordu

ORC seçmene seçim barajını sordu

136
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM