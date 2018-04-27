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Emlak Konut'un 'Bizim Mahalle' projesinin ihalesi mayısta

Emlak Konut GYO'nun Küçükçekmece'de hayata geçirdiği proje 'Bizim Mahalle'nin 1. ve 3. etap ihaleleri mayısta yapılacak.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 15:47..
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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) güvencesiyle 1 milyon metrekarelik alanda inşasına başlanan 'Bizim Mahalle' projesinin birinci ve üçüncü etabı için çalışmalar hız kazandı.

Emlak Konut'un 'Bizim Mahalle' projesinin ihalesi mayısta

YATAY MİMARİYE SAHİP OLACAK

Yatay mimariye sahip olacak projede yaklaşık 6 bin konut ve ticari üniteler yer alacak. Ayrıca projede caddeler, meydanlar, ata sporları merkezleri, resmi kurumlar da bulunacak.

Emlak Konut'un 'Bizim Mahalle' projesinin ihalesi mayısta

İHALE 4 MAYIS'TA

'Bizim Mahalle' projesinin birinci etabı 2017 yılında ihaleye çıkmıştı. Ancak projenin ihalesi iptal edilmişti ve şimdi ihale 4 Mayıs 2018'de yeniden ihale edilecek.

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