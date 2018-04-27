Emlak Konut'un 'Bizim Mahalle' projesinin ihalesi mayısta

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) güvencesiyle 1 milyon metrekarelik alanda inşasına başlanan 'Bizim Mahalle' projesinin birinci ve üçüncü etabı için çalışmalar hız kazandı.

YATAY MİMARİYE SAHİP OLACAK

Yatay mimariye sahip olacak projede yaklaşık 6 bin konut ve ticari üniteler yer alacak. Ayrıca projede caddeler, meydanlar, ata sporları merkezleri, resmi kurumlar da bulunacak.

İHALE 4 MAYIS'TA

'Bizim Mahalle' projesinin birinci etabı 2017 yılında ihaleye çıkmıştı. Ancak projenin ihalesi iptal edilmişti ve şimdi ihale 4 Mayıs 2018'de yeniden ihale edilecek.