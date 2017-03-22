Emlak Konut'un kampanyası 31 Mart'ta sona eriyor

"Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" sloganıyla başlayan ve Emlak Konut'un önderliğinde ilerleyen kampanya, 1 Şubat'ta başlamıştı.
YÜZDE 5 PEŞİNAT
Sadece yüzde 5 peşinatla ev sahibi olunan kampanyaya katılan 30 konut projesinde metrekare fiyatları minimum 2 bin 700 liradan başlıyor.
31 MART'TA SONA ERİYOR
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, fiyatlarda daha sonra artış yaşanmayacağını belirtmişti. 20 yıl vade kampanyasında yüzde 5 peşinatla, 60 ayda sıfır, 120 ayda yüzde 0.45, 180 ayda yüzde 0.74, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile daire sahibi olunabiliyor. 20 ay vadeyle başlayan kampanya 31 Mart'ta sona erecek.