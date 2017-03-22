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Emlak Konut'un kampanyası 31 Mart'ta sona eriyor

1 Şubatta başlayan kampanya, 10 gün sonra bitecek.

22.03.2017 - 14:11
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"Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" sloganıyla başlayan ve Emlak Konut'un önderliğinde ilerleyen kampanya, 1 Şubat'ta başlamıştı.

Emlak Konut'un kampanyası 31 Mart'ta sona eriyor

YÜZDE 5 PEŞİNAT

Sadece yüzde 5 peşinatla ev sahibi olunan kampanyaya katılan 30 konut projesinde metrekare fiyatları minimum 2 bin 700 liradan başlıyor.

Emlak Konut'un kampanyası 31 Mart'ta sona eriyor

31 MART'TA SONA ERİYOR

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, fiyatlarda daha sonra artış yaşanmayacağını belirtmişti. 20 yıl vade kampanyasında yüzde 5 peşinatla, 60 ayda sıfır, 120 ayda yüzde 0.45, 180 ayda yüzde 0.74, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile daire sahibi olunabiliyor. 20 ay vadeyle başlayan kampanya 31 Mart'ta sona erecek.

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