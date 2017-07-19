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Emlak Konut'un Muratpaşa ihalesi dün yapıldı

Emlak Konut Muratpaşa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ilk oturumu gerçekleştirildi.

19.07.2017 - 11:55
  1. Haberler
  2. Emlak

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Emlak Konut'a ait bulunan Arsanın Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu gerçekleşti. İhale sonrası en yüksek teklif veren şirketler de belli oldu.

EN YÜKSEK TEKLİFİ BİR FİRMA VERDİ

Yapılan ihalede Kabataş Gayrimenkul, 610 milyon liralık bedelle en yüksek teklifi verdi. İhalenin sonucunu belirleyecek olan nihai mali teklifler 2. oturumda alınacak.

Emlak Konut'un Muratpaşa ihalesi dün yapıldı

TİCARET VE TURİZM ALANI OLACAK

Muratpaşa Bahçelievler 12581 ada 6 parsel numaralı arsanın emsal değeri 1.50 olarak belirlendi. Arsayı ticaret ve turizm alanı inşa edilecek.

Emlak Konut Muratpaşa arsasının emsale esas inşaat alanı 60 bin metrekare, arsa alanı ise 40 bin metrekare.

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