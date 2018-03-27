Emlak Konut'un Taşdelen ihalesinin 2. oturumu 29 Mart'ta

23 Mart'ta ilk ihalesi düzenlenen İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumu için kapalı zarf teklifi yapılacak.

İKİNCİ OTURUM 29 MART'TA

Emlak Konut GYO'nun; Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. oturumu 29 Mart tarihinde gerçekleşecek.

155 BİN METREKARELİK ALANA SAHİP

Çekmeköy Taşdelen arsası 155 bin 56 metrekare, emsale esas inşaat alanı ise 87 bin 509 metrekare olarak belirlendi. Bu arsa üzerinde konut, dükkan, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanları inşa edilebilecek.