Emlak Konut’un Teşvikiye arazisi için imzalar atıldı

Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat & İstlife Yapı İş Ortaklığı tarafından toplam 1 milyar 763 milyon 750 bin lira bedelle kazanılan Şişli Teşvikiye Arazisi İhalesi’nin imza töreni, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve İstlife Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topçuoğlu’nun katılımıyla 27 Nisan 2018 Perşembe günü gerçekleşti.

"TEŞVİKİYE ARAZİNİ ÜLKEMİZE KAZANDIRACAK OLMAKTAN MUTLUYUZ"

İmza töreninde ihaleye ilişkin açıklamalar yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, ihalenin başta ülkemiz olmak üzere sektörümüze ve kazanan firmalara hayırlı olmasını dileyerek, “İstanbul’un değerli yerleşim yerlerinden biri olan Teşvikiye’deki arazinin ülkemize kazandırılacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Böylesi değerli bir arsanın ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, bizlere ve sektörümüze olan inancın bir göstergesidir. Emlak Konut olarak ülkemizin geleceğine ve ekonomisine güvenimiz tam. Bu vesileyle sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini devam ettirmek ve gelişimini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

"GÜÇLÜ FİNANSAL YAPIMIZLA YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da imzaya ilişki olarak yaptığı değerlendirmede, “Ülkemize ve İstanbul’un potansiyeline güveniyoruz. DAP Holding olarak bugünün değil, 30 – 40 yıl sonrasının yapılarını inşa ediyoruz. Bulunduğumuz bölgelere değer katan bir vizyonla Teşvikiye’ye bir eser kazandırmak istiyoruz. Bu çerçevede sahip olduğumuz güçlü finansal yapımızla yatırımlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. İhalenin başta sektörümüze ve Emlak Konut GYO’ya olmak üzere firmalarımıza da hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

İstlife Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topçuoğlu da yaptığı değerlendirmede DAP Holding’le olan ortaklıkları çerçevesinde Emlak Konut GYO’nun ihalesini kazanmış olmaktan ve böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.