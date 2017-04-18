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Emlak Konut'un yeni kampanyası için son gün 9 Haziran

5 Nisan'da başlayan ve 'Dört Dörtlük Kampanya' adı verilen yeni kampanyanın 9 Haziran'a kadar süreceği belirtildi.

18.04.2017 - 16:38
  1. Haberler
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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO)'nun 'Dört Dörtlük Kampanya'sı 5 Nisan'da başladı ve 9 Haziran'a kadar devam edecek.

Emlak Konut'un yeni kampanyası için son gün 9 Haziran

49 PROJEDE GEÇERLİ OLACAK

Dört Dörtlük Kampanya kapsamında daha önce Emlak Konut'tan ev alanlara özel ödeme seçenekleri ve indirim oranları sunuyor. Kampanya Emlak Konut'un 49 projesinde geçerli olacak.

Emlak Konut'un yeni kampanyası için son gün 9 Haziran

4 ÖDEME ŞEKLİ BULUNUYOR

Emlak Konut'un Dört Dörtlük Kampanyası'ndan faydalanmak için 1 Şubat 2017 tarihinden önce listede belirtilen projelerden konut ya da dükkan satın alan ve ödemesi Emlak Konut'a devam eden alıcılar, geçmiş döneme ait tahakkuk etmiş veya edecek olan gecikme faizi, site yönetimlerine ait ödenmemiş olan aidat, sigorta, emlak vergisi ile kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapılacabilecek. 4 farklı ödeme seçeneği bulunuyor.

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