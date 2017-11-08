Emlak sektörü hareketlendi

Liseye geçiş sınavına katılım sağlamak istemeyen öğrencilerin evinin yakınındaki 5 okulu tercih edebileceği yeni sistem, son günlerde en çok tartışılan konulardan biri oldu.

EMLAK SEKTÖRÜNÜ HAREKETLENDİREN KARAR

Yaşanan bu değişiklikle emlak sektörü de bir anda hareketlendi. Yetkililer, yaşanabilecek karışıklığın önüne geçmek için yeni kararlar alıyor.

DÜZENLEME YAPILACAK

Okul için yer değiştirmeleri önlemek, farklı adres göstermenin önüne geçmek için düzenleme yapılacak ve cezai işlem uygulanacak. Tercih işlemleri e-Okul üzerinden olacak. Kayıtlarda sistemsel mekanizma işleyecek, çalışmalar devam ediyor.

6 AY İKAMET ETME ŞARTI

Bunun için de en az 6 ay önceden bulunduğu yerde ikamet ediyor olma şartı aranması öngörülüyor. Tayin gibi zorunlu taşınma durumlarında nasıl bir yol izleneceği ise henüz belli değil.