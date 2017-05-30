Emlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 31 Mayıs

Emlak ve çevre temizlik vergisi mükellefleri vergi borcunun ilk taksitini Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödedi.

MÜKELLEFLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Mükellefler tarafından yapılacak ödemeleri için vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün ve yarın saat 23:59' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ KASIM AYINDA OLACAK

Emlak ve çevre temizlik vergisi için ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.