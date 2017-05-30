taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.593
USD
3,5709
EURO
3,9811
ALTIN
145,16
PETR
51,9200

Emlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 31 Mayıs

Emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri yarın sona eriyor.

30.05.2017 - 11:12
  1. Haberler
  2. Emlak
Emlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 31 Mayıs

Emlak ve çevre temizlik vergisi mükellefleri vergi borcunun ilk taksitini Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödedi.

Emlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 31 Mayıs

MÜKELLEFLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Mükellefler tarafından yapılacak ödemeleri için vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün ve yarın saat 23:59' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.

Emlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 31 Mayıs

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ KASIM AYINDA OLACAK

Emlak ve çevre temizlik vergisi için ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

İlginizi Çekebilir
Japonya'nın yeni ev projesi hayata geçti
Japonya'da yeni tasarlanan ve yapımı 2 saatte tamamlanan köpük evler, 300 yıl kullanılabiliyor.
Türkiye genelinde konut fiyatları yükseldi
Konut fiyatları Mart'ta Şubat ayına göre yüzde 1,12 oranında arttı.
Bursa'da kaçak yapılar yıkıldı
Bursa Osmangazi Belediyesi, Uludağ'da kaçak olarak inşa edilen 3 katlı villayı yıkma kararı aldı.
Erzurum'da konut satışları arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun verilerine göre, şehirdeki konut satışlarında yüzde 81,1'lik artış yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

310
Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

206
Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

59
Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

75
Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

40
Havalimanlarından tüm taksiciler yolcu alacak

Havalimanlarından tüm taksiciler yolcu alacak

78
FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM