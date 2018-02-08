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Emlak vergisi iadesi alınabiliyor

Emlak vergisinden muaf olduğunu bilmeyen kişiler, 5 yıl içerisinde emlak vergisi iadesine başvuru yaparak sahip oluyor.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 12:52..
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2018 yılına ait emlak vergisi ödemeleri Mart itibarıyla start alacak. Vergi mükellefleri ödemelerini mayıs ayına kadar gerçekleştirebilecek.

HESAPLAMA YAPILACAK

Mükelleflerin ödeyeceği bedeller, gayrimenkullerinin rayiç bedeli üzerinden emlak vergisi oranlarının hesaplanması ile belirlenecek.

İADE ALINABİLİR

Bazı malikler, bu durumdan muaf olabilecek. Ayrıca muaf olup yine de ödemesini yapan kişiler, iadesini alabilecek.

Emlak vergisi iadesi alınabiliyor

MUAF OLAN KİŞİLER

Emlak vergisi ödemelerinin geri alınması için 1319 sayılı Kanun, göz önüne alınıyor. 200 metrekareyi geçmemek kaydıyla tek meskene sahip, bir tek meskeni olup da intifa sahibi olanlar, emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, ev hanımları, şehit yakınları, dul ve yetimler ile gaziler emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Emlak vergisi iadesi alınabiliyor

DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPIN

Muafiyetinin sonradan farkında olan, ancak ödemesini yapan kişiler bu iadeyi 5 yıl içinde alabilir. Yalnız iadeyi alabilmek için dilekçenin doldurulması gerekiyor ve doldurulan dilekçenin belediyeye teslim edilmesi gerekiyor.

Dilekçeye 60 gün içerisinde yanıt verilmemesi durumunda yeniden dilekçe verilebiliyor ve eğer Belediye Başkanlığı olumsuz yanıt verirse 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açılabiliyor.

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