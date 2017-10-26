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Emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor

Gayrimenkul vergisinin 2. taksit dönemi 1 Kasım itibariyle start alıyor.

26.10.2017 - 12:27
  1. Haberler
  2. Emlak
Emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor

Konutu, işyeri, arsa ve arazisi olan kimseler, emlak vergisinin ilk taksidini Mart-Nisan-Mayıs aylarında ödemişti.

Emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor

1 KASIM'DAN 31 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

Bu emlak vergisinin ikinci taksidi ise 1 Kasım'dan itibaren başlıyor. 1 Kasım'da başlayacak olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile veraset ve intikal vergisi 31 Kasım'a kadar sürecek.

Emlak vergisi ikinci taksit dönemi başlıyor

TARİHLER ARASINDA YAPILIRSA CEZA ÖDENMEZ

Cezalı ödememek için bu tarihler arasında ödeme yapılması gerekiyor. Ödemeler e-belediye sistemi üzerinden de ödenebiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların şube, ATM ve internet bankacılığından da ödeme yapılabilir.

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