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Emlak vergisinde en büyük artış iki ilçede yaşandı

Emlak vergisinin aldığı zamlar bazı ilçelerde yüzde 600'ü aştı.

27.07.2017 - 16:43
  1. Haberler
  2. Emlak
Emlak vergisinde en büyük artış iki ilçede yaşandı

Her 4 yılda bir belirlenen emlak vergisi, bu sene en çok Beşiktaş ve Beylikdüzü’nde artış gösterdi.

Emlak vergisinde en büyük artış iki ilçede yaşandı

BEŞİKTAŞ VE BEYLİKDÜZÜ'NDE ARTIŞ YAŞANDI

Emlak Vergisi için 2017 yılında Beşiktaş Levent’teki Ballı Sokak’ta 2 bin 800 lira olan metrekare birim fiyatı yüzde 622 artırıldı ve 2018 için 21 bin 800 liraya çıkarıldı. Beşiktaş’ta pek çok sokak için de benzer artışlar yapıldı.

Beylikdüzü’ndeki Bayraktar Caddesi’nde 2017’de 429 lira olan emlak vergisi metrekare birim fiyatı ise, 2018 yılı için 2 bin TL olarak belirlendi.

Emlak vergisinde en büyük artış iki ilçede yaşandı

"DETAYLI ARAŞTIRILMA YAPILMALI"

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ''Vatandaş öncelikle bağlı olduğu belediye veya muhtarlığa giderek, adresini kontrol etsin ve sokağının yeni emlak vergi değerini öğrensin. Eski emlak vergi değeri ile yeni belirlenen emlak vergi değerini karşılaştırsın. Arada ki fark fahiş oranda artmış ise vatandaş hakkını kullanarak yargı yoluna gidebilir” dedi.

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