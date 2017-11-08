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Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı

Arazi, arsa ve binalar için 2017 yılı emlak vergisinin ikinci taksidi 1 Aralık mesai bitimine kadar yapılabilecek.

08.11.2017 - 08:59
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Emlak vergileri, 1970 yılında çıkan Emlak Vergisi Kanunu'nun 8'inci ve 18'inci maddelerine göre düzenleniyor.

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI HESAPLANIYOR

Emlak vergisine tabi olan gayrimenkullere için her yıl "yeniden değerleme oranı" uygulanıyor. Sonrasında bu orana göre emlak vergisi hesaplaması yapılıyor. Bu hesaplama, konutun bağlı bulunduğu belediyelerce ilgili kanun maddelerinde yer alan oranlar dikkate alınarak yapılıyor. Tahakkuk eden vergiler belediyeler ve büyükşehir belediyeleri sınırlarında iki farklı oranlarda hesaplanıyor. Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin emlak servislerinde ve PTT şubelerinde ödenebiliyor

Emlak vergi miktarları, belediyelerdeki meskenlerde binde 1, iş yeri gibi değişik amaçlarda kullanılan diğer binalarda binde 2, tarla, bahçe gibi araziler binde 1, arsalar binde 3 olarak uygulanıyor. Bu oran büyükşehirlerdeki meskenler binde 2, iş yeri gibi değişik amaçlarda kullanılan diğer binalarda binde 4, tarla, bahçe gibi araziler binde 2, arsalar binde 6 oluyor.

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı

EMLAK VERGİSİ CEZASI

Bir yıl için tahakkuk eden emlak vergisinin tamamı birinci taksit dönemi içinde ödenebiliyor. Döneminde ödenmeyen vergiler için ise yüzde 1,4 aylık ceza alınıyor. Hiçbir geliri olmayanlara, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareye aşmayan tek meskenler için geçerli olan emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor.

Emlak vergisinin mükellefi, bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler oluyor. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor. El birliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu tutuluyor. Herhangi bir sebepten yanlış hesaplanan hatalı vergi tutarları yapılan itiraz sonrasında değerlendirmeye alınıyor, varsa hata düzeltiliyor.

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