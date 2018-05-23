Emlak vergisinin ilk taksidi 31 Mayıs'a kadar ödenebilecek

Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından inşaat sektörüde her sene ödenmesi gereken emlak vergisi bulunuyor.
İLK TAKSİTİN SON ÖDEMESİ 31 MAYIS'TA
1319 sayılı Kanun gereği ödenen emlak vergisi iki taksite ayrılıyor. İlk taksit ödemesinin son ödemesi 31 Mayıs tarihinde yapılıyor.
1 Mart tarihinde başlayan birinci taksit ödemeleri arsa, arazi, mesken ve iş yeri için farklı oranlarda vergi yılı içerisinde asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanıyor.
YÜZDE 1,40'LIK GECİKME ZAMMI
Gecikme yaşanan ödemeler için her ay, yüzde 1.40 oranında “emlak vergisi gecikme zammı” uygulanacak.