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Emlak vergisinin ilk taksidi 31 Mayıs'a kadar ödenebilecek

Türkiye'deki tüm gayrimenkullerin emlak vergisi; 1319 sayılı Kanun gereği iki taksitte yapılıyor.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 11:46..
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Emlak vergisinin ilk taksidi 31 Mayıs'a kadar ödenebilecek

Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından inşaat sektörüde her sene ödenmesi gereken emlak vergisi bulunuyor.

Emlak vergisinin ilk taksidi 31 Mayıs'a kadar ödenebilecek

İLK TAKSİTİN SON ÖDEMESİ 31 MAYIS'TA

1319 sayılı Kanun gereği ödenen emlak vergisi iki taksite ayrılıyor. İlk taksit ödemesinin son ödemesi 31 Mayıs tarihinde yapılıyor.

1 Mart tarihinde başlayan birinci taksit ödemeleri arsa, arazi, mesken ve iş yeri için farklı oranlarda vergi yılı içerisinde asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanıyor.

Emlak vergisinin ilk taksidi 31 Mayıs'a kadar ödenebilecek

YÜZDE 1,40'LIK GECİKME ZAMMI

Gecikme yaşanan ödemeler için her ay, yüzde 1.40 oranında “emlak vergisi gecikme zammı” uygulanacak.

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