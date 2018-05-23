Emlak vergisinin ilk taksidi 31 Mayıs'a kadar ödenebilecek

1 Tahtakale'de döviz büroları alım satımı durdurdu Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken, dalgalanma nedeniyle bazı döviz büroları tabela kapattı.

2 Atatürk Havalimanı 31 Ekim'de kapatılıyor Dünyanın en büyük havalimanı olacak Üçüncü Havalimanı açıldığında Atatürk Havalimanı da sadece bazı uçuşlar için hizmet verecek.

3 Huzur ve tevazunun merkezi: Sancaklar Camii İstanbul'un merkezinde onca cami varken neden Büyükçekmece'deki Sancaklar Camisi'nin adını veriyoruz diye soruyorsunuz tabi, ancak bu camii sıradan bir mahalle camisinden oldukça farklı.

4 Osmanlı'da Ramazan'da top atışı yapmanın hikayesi Bereketiyle, heyecanıyla gelen Ramazan ayında, top atışıyla duyulan ‘Bommm’ sesini bekleyiş, bir asır öncesine dayanıyor.

5 Erzurum'daki sel bir aileyi evsiz bıraktı Erzurum merkezde büyük hasara yol açan sel, yiyecek parası dahi bulmakta zorluk çeken 5 kişilik Zorba ailesinin evsiz kalmasına neden oldu.

6 Türk filmleri dünyayı dolaşacak Yunus Emre Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 11 ayrı dünya şehrinde Türk Filmleri Haftası düzenlenecek.